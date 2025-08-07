قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

المجموعة الثالثة.. خسارة الجزائر أمام صربيا وفوز إسبانيا على كرواتيا في مونديال اليد

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

أسفرت نتائج منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. عن فوز منتخب صربيا على منتخب الجزائر بنتيجة 32/22
ليرفع منتخب صربيا رصيده الي 4 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى علي منتخب كرواتيا ويبقي منتخب الجزائر بدون رصيد بعد الخسارة الثانية علي التوالي قبل الجولة الاخيرة للمجموعة الثالثة

وفي نفس المجموعة فاز منتخب إسبانيا على نظيره منتخب كرواتيا بنتيجة38/35.
ويرفع الأسبان رصيدهم إلى اربع نقاط بالتساوي مع منتخب صربيا في صدارة المجموعة ويبقي منتخب كرواتيا بدون رصيد.

مباريات المجموعة الثالثة

تقام مباريات المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات صربيا وإسبانيا وكرواتيا والجزائر ، على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

4 صالات

حددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.
تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا
المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.
المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.
المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.
المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.
المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.
المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.
المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.
المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

بطولة العالم لكرة اليد بطولة العالم كرة اليد منتخب صربيا منتخب الجزائر

