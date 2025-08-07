أسامة عرابي: الكفاءة هي المعيار الأساسي في اختيار المدرب بغض النظر عن الجنسية

أكد الكابتن أسامة عرابي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المعيار الأساسي في هذه المسألة هو الكفاءة، بغض النظر عن جنسية المدرب.

وأوضح عرابي، خلال حواره مع الإعلامية لما جبريل، أن مسيرته كلاعب شهدت العمل مع عدد كبير من المدربين الأجانب، بعضهم كان مميزًا وترك بصمة حقيقية، والبعض الآخر لم يقدّم أي إضافة تُذكر، بل استفاد من الروح القتالية والانضباط الموجودين داخل الفريق، بينما مدربون مصريون مثل الراحل محمود الجوهري كانت لديهم بصمات مؤثرة، مؤكدًا أن المدرب الوطني قد يكون أكثر فهمًا لطبيعة اللاعبين.

وأشار إلى أن مسألة اختيار المدرب لا تتوقف فقط على المستوى الفني، بل تشمل أيضًا قدرته على التعامل مع اللاعبين والجمهور والإعلام، مشددًا على أن بعض المدربين نجحوا بفضل شخصياتهم المؤثرة وليس لمجرد امتلاكهم أدوات فنية مميزة، في حين أن هناك مدربين على قدر عالي من الكفاءة لكن لم يحققوا النجاح بسبب ضعف مهارات التواصل مع اللاعبين.