هل الماتشا جيدة للصحة أم مجرد تريند؟.. لن تصدق

في الأونة الأخيرة، تحولت الماتشا من منتج مغمور على رفوف المتاجر الصحية إلى مشروب أساسي في المقاهي والمطابخ المنزلية، مصحوبة بهالة من “السحر الأخضر” ومزاعم بتحقيق التوازن الجسدي والعقلي. لكن، وسط هذا الزخم، يبقى السؤال الجوهري: هل تستحق الماتشا فعلاً كل هذا الضجيج





فوائد الماتشا

إذا كنت مدمنا على القهوة وانتهى بك الأمر إلى الشعور بالصداع الشديد أو الشعور بالتوتر أو القلق عندما لا تشربها، فقد يكون هذا هو الوقت المثالي لجعل الماتشا حليفك الجديد، ماتشا غني بالثيانين وهو حمض أميني يعزز الاسترخاء دون التسبب في أي نعاس، مع توفير تآزر الكافيين لإعطائك طاقة مستدامة وهادئة، هذا يعني حوادث أقل وتركيزا أكبر، كما ثبت أنه يحتوي على ما يصل إلى 137 مرة أكثر من EGCG من الشاي الأخضر العادي، تم الاستشهاد بهذا في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، هذا يجعلها نعمة صحية لجسمك مع جرعة صغيرة من العافية في كل كوب.

ما مقدار الماتشا الذي يمكنك شربه؟

كوب إلى كوبين في اليوم هو المكان المثالي للتواجد فيه. هذا حوالي ملعقة صغيرة أو ما يقرب من 2 جرام من مسحوق الماتشا لكل حصة، هذا يوفر 70-140 ملج من الكافيين لجسمك، هذا يكفي للاستمتاع بجميع الفوائد الصحية دون التعرض لحادث أو جرعة زائدة من الكافيين مثل الأرق أو مشاكل البطن أو سرعة ضربات القلب.

وفقا للخبراء، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد أو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أو الحوامل أو المرضعات مراجعة الطبيب أولا.

المصدر: timesnownews