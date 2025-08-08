قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطيب الجامع الأزهر: الصدق أقوى سلاح في يد المؤمنين لمواجهة أعدائهم
نقابة المهن الموسيقية تنعي الفنان سيد صادق
فلسطين تطالب بعقد اجتماع فوري لمجلس جامعة الدول العربية
وفاة إمام وخطيب أثناء خطبة الجمعة في الشرقية
جدل في الداخل الأمريكي بعد دخول تعريفات ترامب الجمركية حيز التنفيذ.. ما القصة؟
هل يجوز أداء الفريضة في أوقات النهي عن الصلاة؟ اعرف آراء الفقهاء
خطيب المسجد الحرام: جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم بهذه الآية
كيفية الإخلاص في الدعاء.. 8 خطوات تحقق لك الاستجابة
ارتفع 20 جنيها.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 8-8-2025
ميرنا جميل تكشف مشاركتها في فيلمين جديدين
طبيب أمريكي من غزة: يجب أن يكون هناك تضامن دولي لحماية الأطفال
مصر تدين بشكل قاطع قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة بالكامل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

هل الماتشا جيدة للصحة أم مجرد تريند؟.. لن تصدق

الماتشا
الماتشا
هاجر هانئ

في الأونة الأخيرة، تحولت الماتشا من منتج مغمور على رفوف المتاجر الصحية إلى مشروب أساسي في المقاهي والمطابخ المنزلية، مصحوبة بهالة من “السحر الأخضر” ومزاعم بتحقيق التوازن الجسدي والعقلي. لكن، وسط هذا الزخم، يبقى السؤال الجوهري: هل تستحق الماتشا فعلاً كل هذا الضجيج


 

فوائد الماتشا

إذا كنت مدمنا على القهوة وانتهى بك الأمر إلى الشعور بالصداع الشديد أو الشعور بالتوتر أو القلق عندما لا تشربها، فقد يكون هذا هو الوقت المثالي لجعل الماتشا حليفك الجديد، ماتشا غني بالثيانين وهو حمض أميني يعزز الاسترخاء دون التسبب في أي نعاس، مع توفير تآزر الكافيين لإعطائك طاقة مستدامة وهادئة، هذا يعني حوادث أقل وتركيزا أكبر، كما ثبت أنه يحتوي على ما يصل إلى 137 مرة أكثر من EGCG من الشاي الأخضر العادي، تم الاستشهاد بهذا في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، هذا يجعلها نعمة صحية لجسمك مع جرعة صغيرة من العافية في كل كوب.

مشروب الماتشا تحمي من هذه الأنواع من السرطان

ما مقدار الماتشا الذي يمكنك شربه؟

كوب إلى كوبين في اليوم هو المكان المثالي للتواجد فيه. هذا حوالي ملعقة صغيرة أو ما يقرب من 2 جرام من مسحوق الماتشا لكل حصة، هذا يوفر 70-140 ملج من الكافيين لجسمك، هذا يكفي للاستمتاع بجميع الفوائد الصحية دون التعرض لحادث أو جرعة زائدة من الكافيين مثل الأرق أو مشاكل البطن أو سرعة ضربات القلب.

وفقا للخبراء، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد أو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أو الحوامل أو المرضعات مراجعة الطبيب أولا.

المصدر: timesnownews

