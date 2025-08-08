قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

اليوم.. فصل الكهرباء 3 ساعات عن 20 قرية ومنطقة بكفر الدوار

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أعلنت إدارة الأزمات والكوارث بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ، بمحافظة البحيرة، فصل التيار الكهربائي صباح اليوم الجمعة الموافق 8 أغسطس 2025، في عدد من قرى ومناطق المركز، وذلك من الساعة 6 صباحًا وحتى 9 صباحًا، لأعمال الصيانة الدورية بمحطات محولات السريع ومحطة تروجة.

وأوضح البيان الصادر بالتنسيق مع شركة الكهرباء، أن الفصل سيكون بغرض تنفيذ أعمال صيانة فنية ضرورية لضمان استقرار الشبكة وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشملت المناطق المتأثرة بمركز كفر الدوار: قرية زهرة، قرية كوم البركة، البسلقون، سيدي غازي، الحاجر، الأمراء، كوم اشو، كنج عثمان، البيضا البلد، أبيس المستجدة.

أما المناطق المتأثرة بمدينة كفر الدوار فهي: مدخل كفر الدوار، نظير، المراكبية، وسط البلد، السناهرة، كفر سليم، الوكيل، السعرانية، كفر الدوار البلد- منشأة الأوقاف.
 

وفي وقت سابق، نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ومؤسسة راعي مصر، قافلتين طبيتين مجانيتين بقريتي معمل القزاز وأبو صالح.

واستفاد من القافلتين 500 مواطن من مختلف الفئات العمرية، حيث تم توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات شملت:- الباطنة 163 حالة، الرمد 156 حالة، العظام 75 حالة، الأسنان 61 حالة، الأطفال 45 حالة.

البحيرة كهرباء محافظة البحيرة كفر الدوار اعمال صيانة

