انتبه.. علامة هامة تشير للإصابة بالسكتة الدماغية

تحدث السكتات الدماغية عندما تمنع جلطة دموية أو تمزق أحد الأوعية الدموية وصول الدم إلى الدماغ، قد تكون قاتلة وتتطلب علاجًا فوريًا.

هناك العديد من العلامات التحذيرية لسكتة دماغية محتملة :

خدر أو ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، وخاصة على جانب واحد من الجسم

ارتباك مفاجئ أو صعوبة في التحدث أو صعوبة في فهم الآخرين

مشكلة مفاجئة في الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما

صعوبة مفاجئة في المشي، أو الدوخة، أو فقدان التوازن أو التنسيق

صداع مفاجئ وشديد بدون سبب معروف

طرق الوقاية من السكتة الدماغية

أفضل طريقة للحفاظ على صحة دماغك هي تجنب السكتة الدماغية في المقام الأول.

أفضل طرق الوقاية من السكتة الدماغية هي القيام بما يلي:

حافظ على ضغط الدم تحت السيطرة من خلال تغييرات نمط الحياة و/أو الأدوية

لا تدخن أو توقف عن التدخين

اتخذ خطوات لإدارة الكوليسترول لديك

الحد من استهلاك الكحول

ممارسة الرياضة بانتظام

الحفاظ على وزن صحي