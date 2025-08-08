غيابات بيراميدز في مواجهة وادي دجلة بانطلاق الدوري

يغيب عدد من النجوم عن صفوف فريق نادي بيراميدز في مواجهة وادي دجلة اليوم في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز بنسخته الجديدة، بسبب الإصابات والغيابات.

ويحل بيراميدز ضيفا على وادي دجلة في السادسة من مساء اليوم الجمعة على استاد السلام في إطار افتتاح بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت الغيابات على النحو التالي:

محمد حمدي .. بسبب الإيقاف مباراتين بعد طرده في مواجهة سيراميكا بالنسخة الماضية.

محمد الشيبي .. بسبب الإيقاف مباراة واحدة بعد الحصول على بطاقة صفراء ثالثة أمام سيراميكا بالنسخة السابقة.

رمضان صبحي .. بسبب استمرار تأهيله من إصابة العضلة الضامة

محمود زلاكة .. بسبب استمرار تأهيله من إصابة العضلة الخلفية

عبد الرحمن جودة .. بسبب استمرار تأهيله بعد إصابته في الرأس قبل عدة أسابيع.