السكة الحديد تكشف التفاصيل الكاملة لطرق حجز تذاكر القطارات
مفتي الجمهورية: نطور تطبيقات تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد الفتاوى الشاذة
شهادة معتمدة.. النقل تُطلق فرصة مجانية لتأهيل السائقين | تفاصيل
الدنمارك: قرار إسرائيل بتكثيف عملياتها العسكرية بغزة خاطئ ويجب التراجع عنه فورا
5 آلاف كتاب بدون ترخيص.. القبض على مدير مكتبة بالقليوبية
أبومازن يشكر مصر على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية ويحذر من تهجير سكان غزة
الزمالك يعين محمد متولي مستشارا قانونيا لإدارة الكرة
3 غيابات مؤثرة بقائمة الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
أيمن يونس يشيد باستعدادات الزمالك ويؤكد أهمية ضربة البداية أمام سيراميكا
خطيب الأزهر: مواجهة الشائعات بسلاح الصدق والتثبت من الأخبار.. فيديو
إمام المسجد النبوي: الجوع في غزة سلّ سيفه على رقاب وهنت من الألم وجفت حلوقها من الظمأ
استدعاء السفيرة.. قرار بلجيكي عاجل ردا على قرار سلطات الاحتلال الأخير
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

iQOO تطلق هاتف Z10 Turbo+ الجديد بمواصفات فائقة وسعر متوسط

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة iQOO الصينية رسميا عن هاتفها الجديد Z10 Turbo+، وهو هاتف ذكي موجه لعشاق الألعاب يجمع بين الأداء القوي والسعر المناسب، مقدما تجربة رائدة بمواصفات فئة عليا بسعر من الفئة المتوسطة.

مواصفات iQOO Z10 Turbo+

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يتميز هاتف iQOO Z10 Turbo+ بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة بدقة 1.5K، مع معدل تحديث فائق يبلغ 144 هرتز، واستجابة لمس تصل إلى 360 هرتز، وسطوع يصل إلى 5500 شمعة، بالإضافة إلى دعم تقنيتي تعتيم PWM بتردد 4320 هرتز وDC Dimming لتقليل إجهاد العين خلال جلسات اللعب الطويلة.

يعمل هاتف iQOO Z10 Turbo+ بمعالج ميدياتك Dimensity 9400+ الرائد، ويأتي بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X وسعة تخزين داخلية حتى 512 جيجابايت من نوع UFS 4.1، ما يجعله مثاليا لتشغيل الألعاب الثقيلة والتطبيقات متعددة المهام.

كما يحتوي هاتف iQOO Z10 Turbo+ على بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 90 وات، ما يضمن استخداما طويلا دون الحاجة لإعادة الشحن المتكرر.

من ناحية التصوير، يأتي هاتف iQOO Z10 Turbo+ بكاميرا خلفية مزدوجة تتضمن عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من سوني LYT600 وعدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، في حين تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجابكسل، مما يشير إلى أن الكاميرا ليست من أولويات هذا الطراز.

يعمل الجهاز بنظام Android 15 مع واجهة Origin OS 5، ويضم العديد من المميزات الأخرى مثل مقاومة الماء والغبار بمعيار IP65، وسماعات ستيريو، ومستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة، ودعم شبكة Wi-Fi 7 وتقنية Bluetooth 5.4، ودعم شريحتي اتصال.

أطلق الهاتف في السوق الصينية بثلاثة ألوان تشمل الذهبي، الرمادي، والأبيض، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- الإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت بسعر 2299 يوان (أي ما يعادل 320 دولار)

- الإصدار بسعة 16 + 256 جيجابايت بسعر 2499 يوان (أي ما يعادل 347 دولار)

- الإصدار بسعة 12 + 512 جيجابايت بسعر 2699 يوان (أي ما يعادل 375 دولار)

- الإصدار بسعة 16 + 512 جيجابايت بسعر 2999 يوان (أي ما يعادل 417 دولار)

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

علي معلول

في مؤتمر تقديمة للصفاقسي.. علي معلول يوجه رسالة لجماهير الأهلي

حسام غالي

أشعر بالاشمئزاز.. حسام غالي يرد على مصطفى يونس

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

صورة أرشيفية

ألمانيا توقف الصادرات العسكرية لإسرائيل وتحث على وقف إطلاق النار بغزة

الرئيس الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني يطالب بانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة

صورة أرشيفية

57% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة تبادل المحتجزين مقابل وقف الحرب

بالصور

إطلالة أنيقة.. داليا مصطفى تبهر متابعيها | شاهد

خلل في خرائط جوجل يتسبب في تعطل سيارات ريفيان

أول سيارة بدون دريكسيون أو دواسات تستعد للانطلاق

أصالة نصري تطرب جمهور مهرجان العلمين الجديدة وتتغزل في مصر| شاهد

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

