iQOO تطلق هاتف Z10 Turbo+ الجديد بمواصفات فائقة وسعر متوسط

أعلنت شركة iQOO الصينية رسميا عن هاتفها الجديد Z10 Turbo+، وهو هاتف ذكي موجه لعشاق الألعاب يجمع بين الأداء القوي والسعر المناسب، مقدما تجربة رائدة بمواصفات فئة عليا بسعر من الفئة المتوسطة.

مواصفات iQOO Z10 Turbo+

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يتميز هاتف iQOO Z10 Turbo+ بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة بدقة 1.5K، مع معدل تحديث فائق يبلغ 144 هرتز، واستجابة لمس تصل إلى 360 هرتز، وسطوع يصل إلى 5500 شمعة، بالإضافة إلى دعم تقنيتي تعتيم PWM بتردد 4320 هرتز وDC Dimming لتقليل إجهاد العين خلال جلسات اللعب الطويلة.

يعمل هاتف iQOO Z10 Turbo+ بمعالج ميدياتك Dimensity 9400+ الرائد، ويأتي بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X وسعة تخزين داخلية حتى 512 جيجابايت من نوع UFS 4.1، ما يجعله مثاليا لتشغيل الألعاب الثقيلة والتطبيقات متعددة المهام.

هاتف iQOO Z10 Turbo+

كما يحتوي هاتف iQOO Z10 Turbo+ على بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 90 وات، ما يضمن استخداما طويلا دون الحاجة لإعادة الشحن المتكرر.

من ناحية التصوير، يأتي هاتف iQOO Z10 Turbo+ بكاميرا خلفية مزدوجة تتضمن عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من سوني LYT600 وعدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، في حين تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجابكسل، مما يشير إلى أن الكاميرا ليست من أولويات هذا الطراز.

يعمل الجهاز بنظام Android 15 مع واجهة Origin OS 5، ويضم العديد من المميزات الأخرى مثل مقاومة الماء والغبار بمعيار IP65، وسماعات ستيريو، ومستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة، ودعم شبكة Wi-Fi 7 وتقنية Bluetooth 5.4، ودعم شريحتي اتصال.

أطلق الهاتف في السوق الصينية بثلاثة ألوان تشمل الذهبي، الرمادي، والأبيض، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- الإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت بسعر 2299 يوان (أي ما يعادل 320 دولار)

- الإصدار بسعة 16 + 256 جيجابايت بسعر 2499 يوان (أي ما يعادل 347 دولار)

- الإصدار بسعة 12 + 512 جيجابايت بسعر 2699 يوان (أي ما يعادل 375 دولار)

- الإصدار بسعة 16 + 512 جيجابايت بسعر 2999 يوان (أي ما يعادل 417 دولار)