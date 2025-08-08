أول تعليق من تركيا على قرار إسرائيل بتوسيع عمليتها العسكرية في غزة

أدانت وزارة الخارجية التركية بأشد العبارات قرار إسرائيل توسيع عمليتها العسكرية في غزة، ما يمثل مرحلة جديدة من سياساتها التوسعية والإبادة الجماعية في المنطقة.

وقالت الخارجية التركية في بيان لها: إن كل خطوة تتخذها حكومة نتنياهو الأصولية لمواصلة إبادة الفلسطينيين وتوسيع الاحتلال توجه ضربة قاصمة للسلم والأمن الدوليين وتفاقم عدم الاستقرار الإقليمي وتعمل الأزمة الإنسانية.

وأضافت الخارجية التركية: “لن يتحقق السلام الدائم في منطقتنا إلا من خلال سيادة القانون الدولي وتغليب الدبلوماسية وحماية حقوق الإنسان الأساسية”.

وتابعت الخارجية التركية، أنه يجب على إسرائيل المحتلة أن توقف فورا خططها الحربية وأن تقبل بوقف إطلاق النار في غزة وأن تبدأ مفاوضات حل الدولتين.

وأردفت الوزارة التركية، أننا نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لمنع تنفيذ هذا القرار الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا من أرضهم بجعل غزة غير صالحة للسكن.

وختمت الخارجية التركية، أننا نطالب مجلس الأمن الدولي بإصدار قرارات ملزمة تمنع إسرائيل من مواصلة تصرفاتها التي تنتهك القانون الدولي والقيم الإنسانية.