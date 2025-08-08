البلوجر موكا موكا أمام الطب الشرعي بسبب حرز المخدرات

قررت جهات التحقيق بالجيزة، عرض البلوجر «موكا موكا» على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لها عقب إلقاء القبض عليها وبحوزتها مواد مخدرة وقررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة نشر فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على صانعة محتوى تُدعى "موكا"، وذلك بعد ورود بلاغات بشأن نشرها مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، في محتوى أثار استياء المتابعين وتعارض مع القيم والتقاليد المجتمعية.

وأفادت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أنه عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمة في محل إقامتها، حيث عُثر بحوزتها على كمية من مخدري الحشيش والبودر، وتبين أن لها معلومات جنائية سابقة.

وبمواجهتها، أقرت المتهمة أمام جهات التحقيق بقيامها بنشر المحتوى غير اللائق بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من خلال التفاعل عبر منصاتها الإلكترونية، كما اعترفت بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت المتهمة إلى جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.