قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأردن يدين خطة الكابينت باحتلال قطاع غزة وتوسيع السيطرة عليه
فتح: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف ضد مخطط نتنياهو لاحتلال غزة
السكة الحديد تكشف التفاصيل الكاملة لطرق حجز تذاكر القطارات
مفتي الجمهورية: نطور تطبيقات تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد الفتاوى الشاذة
شهادة معتمدة.. النقل تُطلق فرصة مجانية لتأهيل السائقين | تفاصيل
الدنمارك: قرار إسرائيل بتكثيف عملياتها العسكرية بغزة خاطئ ويجب التراجع عنه فورا
5 آلاف كتاب بدون ترخيص.. القبض على مدير مكتبة بالقليوبية
أبومازن يشكر مصر على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية ويحذر من تهجير سكان غزة
الزمالك يعين محمد متولي مستشارا قانونيا لإدارة الكرة
3 غيابات مؤثرة بقائمة الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
أيمن يونس يشيد باستعدادات الزمالك ويؤكد أهمية ضربة البداية أمام سيراميكا
خطيب الأزهر: مواجهة الشائعات بسلاح الصدق والتثبت من الأخبار.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

البلوجر موكا موكا أمام الطب الشرعي بسبب حرز المخدرات

المتهمة
المتهمة
ندى سويفى

قررت جهات التحقيق بالجيزة، عرض البلوجر «موكا موكا» على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لها عقب إلقاء القبض عليها وبحوزتها مواد مخدرة وقررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة نشر فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على صانعة محتوى تُدعى "موكا"، وذلك بعد ورود بلاغات بشأن نشرها مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، في محتوى أثار استياء المتابعين وتعارض مع القيم والتقاليد المجتمعية.

وأفادت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أنه عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمة في محل إقامتها، حيث عُثر بحوزتها على كمية من مخدري الحشيش والبودر، وتبين أن لها معلومات جنائية سابقة.

وبمواجهتها، أقرت المتهمة أمام جهات التحقيق بقيامها بنشر المحتوى غير اللائق بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من خلال التفاعل عبر منصاتها الإلكترونية، كما اعترفت بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت المتهمة إلى جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

فيديوهات تحليل مخدرات «موكا موكا» الطب الشرعي مديرية أمن الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

علي معلول

في مؤتمر تقديمة للصفاقسي.. علي معلول يوجه رسالة لجماهير الأهلي

حسام غالي

أشعر بالاشمئزاز.. حسام غالي يرد على مصطفى يونس

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

ترشيحاتنا

وزارة التعليم العالي

التعليم العالي: التفكير التصميمي نقلة نوعية بخدمات الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات

الطقس في مصر

مناطق شديدة الحرارة وأخرى بها أمطار .. حالة الطقس خلال الأيام القادمة

افتتاح معرض المستلزمات المدرسية بمحافظة السويس

بالتقسيط.. توفير المستلزمات المدرسية لأبناء العاملين بالبترول في السويس

بالصور

إطلالة أنيقة.. داليا مصطفى تبهر متابعيها | شاهد

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

خلل في خرائط جوجل يتسبب في تعطل سيارات ريفيان

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة بدون دريكسيون أو دواسات تستعد للانطلاق

زوكس
زوكس
زوكس

أصالة نصري تطرب جمهور مهرجان العلمين الجديدة وتتغزل في مصر| شاهد

حفل أصالة نصري
حفل أصالة نصري
حفل أصالة نصري

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد