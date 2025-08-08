قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطيب الجامع الأزهر: الصدق أقوى سلاح في يد المؤمنين لمواجهة أعدائهم
نقابة المهن الموسيقية تنعي الفنان سيد صادق
فلسطين تطالب بعقد اجتماع فوري لمجلس جامعة الدول العربية
وفاة إمام وخطيب أثناء خطبة الجمعة في الشرقية
جدل في الداخل الأمريكي بعد دخول تعريفات ترامب الجمركية حيز التنفيذ.. ما القصة؟
هل يجوز أداء الفريضة في أوقات النهي عن الصلاة؟ اعرف آراء الفقهاء
خطيب المسجد الحرام: جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم بهذه الآية
كيفية الإخلاص في الدعاء.. 8 خطوات تحقق لك الاستجابة
ارتفع 20 جنيها.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 8-8-2025
ميرنا جميل تكشف مشاركتها في فيلمين جديدين
طبيب أمريكي من غزة: يجب أن يكون هناك تضامن دولي لحماية الأطفال
مصر تدين بشكل قاطع قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة بالكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بحماة الوطن: اعتداء المستوطنين على قوافل المساعدات جريمة ضد الإنسانية

غزة
غزة
محمد الشعراوي

أدان الدكتور هاني حليم، القيادي بحزب حماة وطن، بأشد العبارات الاعتداءات الإجرامية التي ارتكبها المستوطنين الإسرائيليين عبر اعتراض شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، وسرقة محتوياتها وإتلافها بشكل متعمد، في مشهد يكشف عن وجه الاحتلال البشع وعدائه السافر للإنسانية.

وأكد حليم، في بيان له اليوم ، أن هذه الجريمة تتجاوز كونها انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، إلى كونها سلوكًا لا يفرق بين الحرب ضد المدنيين وتجويع الأطفال والمرضى، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، بضرورة وقف تلك الممارسات بشكل فوري، ومحاسبة مرتكبيها.

وأشار القيادي بحزب حماة الوطن ، إلى أن الاعتداء على قوافل الإغاثة يعد جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان تستوجب تدخلًا دوليًا عاجلًا لردع المعتدين، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني في غزة يعاني من حصار خانق وظروف إنسانية بالغة الصعوبة، وأن المساعدات الإنسانية هي شريان حياة لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة.

وأشاد حليم،  بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا حول تطورات الأوضاع فى غزة ، والذي جدّد فيه التزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني واستمرار تقديم المساعدات رغم كل التحديات، في موقف يعكس مسؤولية أخلاقية وإنسانية راسخة ويؤكد ثبات الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

واختتم الدكتور هاني حليم بيانه بمطالبة مجلس الأمن والأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، واتخاذ خطوات عملية لضمان حماية المساعدات الإنسانية، ومحاسبة من يتعمد إهدارها أو منع وصولها إلى مستحقيها في قطاع غزة المحاصر.

حزب حماة وطن حماة وطن هاني حليم السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

حسام غالي

أشعر بالاشمئزاز.. حسام غالي يرد على مصطفى يونس

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

يهمنا الإنسان.. شعار الملتقى الثقافي الـ21 لفتيات المحافظات الحدودية

محافظ بني سويف

تنطلق غدا.. محافظ بني سويف يتابع استعدادات التعليم لعقد امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

انفوجراف التنمية المحلية في اسبوع

بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

بالصور

مجموعة نادرة.. اكتشاف معرض سيارات مهجور بداخله 20 سيارة جديدة

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

إطلالة أنيقة.. داليا مصطفى تبهر متابعيها | شاهد

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

خلل في خرائط جوجل يتسبب في تعطل سيارات ريفيان

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة بدون دريكسيون أو دواسات تستعد للانطلاق

زوكس
زوكس
زوكس

فيديو

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

وفاء عامر

بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد