قيادي بحماة الوطن: اعتداء المستوطنين على قوافل المساعدات جريمة ضد الإنسانية

أدان الدكتور هاني حليم، القيادي بحزب حماة وطن، بأشد العبارات الاعتداءات الإجرامية التي ارتكبها المستوطنين الإسرائيليين عبر اعتراض شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، وسرقة محتوياتها وإتلافها بشكل متعمد، في مشهد يكشف عن وجه الاحتلال البشع وعدائه السافر للإنسانية.

وأكد حليم، في بيان له اليوم ، أن هذه الجريمة تتجاوز كونها انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، إلى كونها سلوكًا لا يفرق بين الحرب ضد المدنيين وتجويع الأطفال والمرضى، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، بضرورة وقف تلك الممارسات بشكل فوري، ومحاسبة مرتكبيها.

وأشار القيادي بحزب حماة الوطن ، إلى أن الاعتداء على قوافل الإغاثة يعد جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان تستوجب تدخلًا دوليًا عاجلًا لردع المعتدين، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني في غزة يعاني من حصار خانق وظروف إنسانية بالغة الصعوبة، وأن المساعدات الإنسانية هي شريان حياة لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة.

وأشاد حليم، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا حول تطورات الأوضاع فى غزة ، والذي جدّد فيه التزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني واستمرار تقديم المساعدات رغم كل التحديات، في موقف يعكس مسؤولية أخلاقية وإنسانية راسخة ويؤكد ثبات الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

واختتم الدكتور هاني حليم بيانه بمطالبة مجلس الأمن والأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، واتخاذ خطوات عملية لضمان حماية المساعدات الإنسانية، ومحاسبة من يتعمد إهدارها أو منع وصولها إلى مستحقيها في قطاع غزة المحاصر.