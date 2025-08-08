قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
في آخر حوار | سيد صادق : الفن قدملي كل حاجة .. وشغلي بالتجارة الأمان

الفنان القدير الراحل سيد صادق
الفنان القدير الراحل سيد صادق
أوركيد سامي

التقى موقع صدى البلد بالفنان القدير سيد صادق في المحل الذي يملكه في لقاء خاص و حصري ، بعد غيابٍ دام سنوات طويلة عن الوسط الفني قبل أيام من وفاته.

قال سيد صادق  في اخر  لقاء له  الحمد لله الفن قدم ليا تكريم و تقدير كبير ، لكن عملي في التجارة هو الأمان و السند طوال فتره الغياب عن الوسط الفني و الحمد لله انا عايش و مبسوط الحمد لله”.

وأضاف سيد صادق: “ كل أعمالي وش السعد عليا ، الحقيقةو السراب و لن أعيش في جلباب أبي أكثر أعمال محببة إلى قلبي”.

يذكر أن سيد صادق، اشتهر بالعديد من الأدوار ، وفي معظم أعماله قام بأداء أدوار الشخصيات الشريرة و لقب بشرير السينما و الدراما المصرية .

https://youtube.com/shorts/v56N0w-35xI?si=wfKHObFS2LdMVV_q


https://youtube.com/shorts/YJog3K5Vujs?si=2gB0kMx5jbzekDsv


https://youtu.be/nclQIZhP-Us?si=GKoM0NWeC8iCn4SX


https://youtu.be/GKUNtUPJYHE?si=nD0-6nw6BJiX9RiF

