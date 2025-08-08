رئيس بيلاروسيا: الغرب لن يستطيع إلحاق الهزيمة بنا وبروسيا أبدا

قال رئيس بيلاروسيا: “نستعد للحرب وعقيدتنا الأمنية ترتكز على استعدادنا لإلحاق أضرار كبيرة ببولندا ودول البلطيق”، وذلك وفقا لنبا عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.



وأضاف رئيس بيلاروسيا أن الغرب لن يستطيع إلحاق الهزيمة بنا وبروسيا أبدا، موضحا: “حددنا المواقع التي سننشر فيها صواريخ أوريشنيك الباليستية الروسية على أراضينا”.



وشدد رئيس بيلاروسيا: “على زيلنسكي التوقف إن أراد أن تبقى كييف عاصمة لأوكرانيا فقد يخسر بلده بالكامل”.

قوة الحوار السياسي

وفي وقت سابق؛ أكد سفير بيلاروسيا بالقاهرة، سيرجي تيرتنتييف، قوة الحوار السياسي مع مصر، والذي يُعد أساسًا للعلاقات الثنائية في ضوء الاتصالات الشخصية الجيدة والقائمة على الثقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، مشيرًا إلى أن الاتصالات السياسية بين البلدين تطورت بشكل كبير منذ عام 2014.