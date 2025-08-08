قادما من باوك اليوناني.. أحمد نادر السيد ينضم لــ زد لمدة 3 مواسم

كشف مصدر مقرب من أحمد نادر السيد، حارس مرمى باوك اليوناني تفاصيل انتقاله لصفوف نادي زد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر أن أحمد نادر صاحب الـ 22 عام وقع رسمياً لنادي زد الذي سيعلن عن الصفقة خلال ساعات.

وقال المصدر في تصريحات خاصة: "أحمد نادر السيد وقع على عقود انضمامه لنادي زد لمدة 3 مواسم قادما من باوك اليوناني، على أن يحصل الفريق اليوناني على 20% من إعادة البيع مستقبلا".

ووافق زد على رحيل حارس مرماه عمرو حسام إلى وادي دجلة بينما قرر تصعيد الحارس عبد المنعم تامر بجانب التعاقد مع أحمد نادر لتدعيم هذا المركز.

أحمد هو نجل نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر والزمالك والأهلي الأسبق، وقد لعب في صفوف الزمالك ومنتخب مصر للشباب