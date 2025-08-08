قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرسنال يجدد عقد لاعب الوسط إيثان نوانيري حتى 2030
إجراء عاجل من وزير الشباب والرياضة بشأن مشاجرة نادي النصر
الإيجار القديم 2025 .. زيادة مؤقتة 250 جنيها ومهلة 7 سنوات لحسم العلاقة
العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025
من قصر الاتحادية إلى منزل عبد الناصر | رسائل تاريخية وسياسية من زيارة رئيس فيتنام.. حكاية أمتين وقفتا ضد إمبراطوريات
الطرد الأول في الدوري .. بيراميدز يخسر الكرتي بالدقائق الأولى أمام وادي دجلة
دقيقة حداد في انطلاق الدوري.. بيراميدز يفتتح موسمه أمام وادي دجلة بغيابات مؤثرة
قمر صيد السمك يزين سماء مصر بنسبة لمعان 100%.. لا تفوت مشاهدته
تعبت من الهاتف الذكي.. إليك أفضل أجهزة المحمول البسيطة 2025
ساندرز يفضح الدعم الأمريكي لإسرائيل: أموالنا تستخدم لقـ تل الأطفال ونشر المجاعة
تجوع كرامته.. خطيب المسجد النبوي: حين يحرم الإنسان من الطعام لا تجوع معدته
ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون
قادما من باوك اليوناني.. أحمد نادر السيد ينضم لــ زد لمدة 3 مواسم

أحمد نادر السيد
أحمد نادر السيد
حسام الحارتي

كشف مصدر مقرب من أحمد نادر السيد، حارس مرمى باوك اليوناني تفاصيل انتقاله لصفوف نادي زد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر أن أحمد نادر صاحب الـ 22 عام وقع رسمياً لنادي زد الذي سيعلن عن الصفقة خلال ساعات.

وقال المصدر في تصريحات خاصة: "أحمد نادر السيد وقع على عقود انضمامه لنادي زد لمدة 3 مواسم قادما من باوك اليوناني، على أن يحصل الفريق اليوناني على 20% من إعادة البيع مستقبلا".

ووافق زد على رحيل حارس مرماه عمرو حسام إلى وادي دجلة بينما قرر تصعيد الحارس عبد المنعم تامر بجانب التعاقد مع أحمد نادر لتدعيم هذا المركز.

أحمد هو نجل نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر والزمالك والأهلي الأسبق، وقد لعب في صفوف الزمالك ومنتخب مصر للشباب

أحمد نادر السيد باوك اليوناني نادي زد وادي دجلة منتخب مصر الزمالك

