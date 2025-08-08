ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام سيراميكا كيلوباترا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي “الونش”، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد .

خط الهجوم: ناصر ماهر، شيكو بانزا، ناصر منسي .

البدلاء :

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وآدم كايد وعبد الحميد معالي وعدي الدباغ وسيف الجزيري.