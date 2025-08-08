بكلمات مؤثرة.. رامز جلال ينعى الفنان سيد صادق

نعى لفنان رامز جلال، الفنان الراحل سيد صادق، معبرًا عن حزنه الشديد لرحيله.

وكتب رامز جلال، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: "البقاء والدوام للّه في وفاة المغفور له الأب والفنان والأستاذ سيد صادق، و«إنا للّه وإنا إليه راجعون».

جنازة الفنان سيد صادق

وشيعت جنازة الفنان سيد صادق، عقب صلاة الجمعة اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتقدم المشيعين، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بجانب الأهل والأصدقاء ونجوم الفن.

وفاة سيد صادق

أعلن لؤي سيد صادق، نجل الفنان سيد صادق، وفاة والده عن عمر ناهز 80 عامًا.

وكتب لؤي، عبر حسابه على “فيس بوك”: “إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. توفي إلى رحمة الله الراجل العظيم والدي (سيد صادق)".