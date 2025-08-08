ياسر جلال ينعي سيد صادق بكلمات مؤثرة

نعى الفنان ياسر جلال، الراحل سيد صادق، بعد وفاته صباح اليوم عن عمر يناهز ٨٠ عاما.

وكتب ياسر جلال عبر انستجرام: “إنا لله وإنا إليه راجعون خالص العزاء لأسرته الكريمة اسألكم الدعاء”.

وشيعت جنازة الفنان سيد صادق، عقب صلاة الجمعة اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان نجل الفنان سيد صادق أعلن عن موعد تشييع جثمان والده، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتقدم الحضور الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بجانب الأهل والأصدقاء ونجوم الفن.

وفاة سيد صادق

وأعلن لؤي نجل الفنان سيد صادق، عن وفاة والده وذلك عن عمر يناهز 80 عامًا.

وكتب لؤي عبر حسابه على فيسبوك: “إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. توفي إلى رحمة الله الراجل العظيم والدي (سيد صادق)”