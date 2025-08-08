قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد غياب سنوات.. سيد صادق باكيا في آخر لقاء له قبل وفاته |خاص (فيديو)

الفنان القدير الراحل سيد صادق
الفنان القدير الراحل سيد صادق
أوركيد سامي

التقى موقع صدى البلد بالفنان القدير سيد صادق داخل المحل الذي يمتلكه، في لقاء خاص وحصري، بعد غياب دام سنوات طويلة عن الوسط الفني في آخر لقاء له قبل أيام من وفاته.

وظهر الفنان سيد صادق متأثرًا وحزينًا، حيث لم يتمالك دموعه عند سؤاله عن الفنان الذي تأثر به فنيًا وإنسانيًا.

وأكد خلال حديثه  قائلاً: «المعلم محمد رضا أثّر فيَّ فنيًا وإنسانيًا، لذلك أبكي من شدة حبي له. هو الذي علّمني الكثير في فن التمثيل، وكان سببًا في تعلقي بهذه المهنة».

واختتم صادق حديثه قائلًا: «محمد رضا كان بمثابة أبٍ لي، وأنا أحبه كثيرًا... رحم الله محمد رضا وأسكنه فسيح جناته، يا رب العالمين».

يُذكر أن الفنان سيد صادق اشتهر بتقديم العديد من الأدوار المميزة، وغالبًا ما جسّد شخصيات الشر في السينما والدراما المصرية، حتى لُقِّب بـ«شرير السينما والدراما المصرية».


https://youtube.com/shorts/bJL5GO8uWls?si=cvRC8YFCy3y93iBV

