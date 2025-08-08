قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يعين محمد متولي مستشارا قانونيا لإدارة الكرة
3 غيابات مؤثرة بقائمة الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
أيمن يونس يشيد باستعدادات الزمالك ويؤكد أهمية ضربة البداية أمام سيراميكا
خطيب الأزهر: مواجهة الشائعات بسلاح الصدق والتثبت من الأخبار.. فيديو
إمام المسجد النبوي: الجوع في غزة سلّ سيفه على رقاب وهنت من الألم وجفت حلوقها من الظمأ
استدعاء السفيرة.. قرار بلجيكي عاجل ردا على قرار سلطات الاحتلال الأخير
جامعة الدول العربية تدين الخطة الإسرائيلية لإعادة احتلال قطاع غزة
الدولي للطائرة يسلط الضوء على عودة منتخب مصر للسيدات للعالمية بعد غياب 20 عاما
منع شاكر وسوزي ومداهم من السفر خارج البلاد والتحفظ على أموالهم
فيديوهات خادشة وغسل أموال.. تيك توك يقود موكا للزنزانة| القصة الكاملة
الرئيس السيسي: مصر ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من أرضهم
في اتصال هاتفي.. الرئيسان السيسي وأبو مازن يؤكدان على رفض القرارات الإسرائيلية الأخيرة بشأن غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بالدعاء.. وفاء عامر ترد على شائعات القبض عليها

وفاء عامر
وفاء عامر
سارة عبد الله

شاركت الفنانة وفاء عامر، منشورا عبر حسابها الرسمي على فيسبوك بعد أزمتها الاخيرة.

وكتبت وفاء عامر عبر فيسبوك: "في يوم الجمعة اللهم اجعل لنا دعوة لا تُرد ورزقًا لا يُعد وقلبًا لا يَحزن ووجهًا لا يغيب عنه الابتسام اللهم في هذا اليوم المبارك اغفر لنا ذنوبنا، وسدّد خطانا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، واجعلنا من عتقائك من النار  اللهم صل وسلم على نبينا محمد".

انتشرت العديد من الشائعات خلال الفترة الماضية عن تورط الفنانة وفاء عامر في اتهامات عديدة من مجموعة من البلوجرز عبر تطبيق تيك توك. 

ونفت الفنانة نهال عنبر في منشور لها عبر إنستجرام، ونشرت صورة وفاء عامر وعلقت عليها قائلة: "لا صحة لما أشيع عن الفنانة وفاء عامر بأنه تم القبض عليها وأنها مدانة مع مجموعة البلوجر الذين تم القبض عليهم منذ أيام وهي موجودة في منزلها بالساحل الشمالي وبعيدة تماماً عن أي شبهة". 

نفت الفنانة وفاء عامر في بيان صحفي، ما يتردد عن سفرها خارج مصر هرباً من التحقيقات، مؤكدة إنها متواجدة داخل البلاد وتتابع سير التحقيقات بكل شفافية، نافيةً وجود أي أسباب تستدعي الهروب، وتعرب عن ثقتها في نزاهة القضاء المصري لإظهار الحقيقة.

وكانت الفنانة وفاء عامر، تقدمت ببلاغات ضد صانعة المحتوى المعروفة باسم "مروة" على منصة "تيك توك"، بعد نشر الأخيرة مقاطع فيديو تتهمها بالتورط في قضايا تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية، دون تقديم أدلة قانونية.

وفاء عامر أزمة وفاء عامر الفنانة وفاء عامر

