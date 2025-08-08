صديق العمر.. عبد العزيز مخيون ينعي سيد صادق بكلمات مؤثرة

نعى الفنان عبد العزيز مخيون، الراحل سيد صادق، بعد وفاته صباح اليوم عن عمر يناهز ٨٠ عاما.

وكتب عبد العزيز مخيون عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “فقدت صديق العمر الحاج سيد صادق الفنان ورجل الأعمال العصامي الطيب الشهم.. وادعو الله أن يجملنا بالصبر ويقوينا على تحمل هذا الفراق المؤلم وأن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله قبولا حسنا في رحابه ..وإنا لله وانا اليه راجعون”.

وفاة سيد صادق

وأعلن لؤي نجل الفنان سيد صادق، عن وفاة والده وذلك عن عمر يناهز 80 عامًا.

وكتب لؤي عبر حسابه على فيسبوك: “إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. توفي إلى رحمة الله الراجل العظيم والدي (سيد صادق)”.