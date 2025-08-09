قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تبدأ في توفير كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية
كوبر يتولى رئاسة القيادة المركزية الأمريكية خلفا لمايكل كوريللا
إعلام إسرائيلي: جميع قادة الأجهزة الأمنية رفضوا خطة احتلال غزة
هل يجب على الزوجة خدمة زوجها؟.. 5 أدلة من القرآن والسنة
مفاجآت عديدة بقائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري
النيجر تعلن تأميم شركة "إس أم ال"المشغلة لمنجم الذهب الوحيد في البلاد
نصحته بالرحيل.. رمزي صالح يكشف مفاجآت بشأن أزمة وسام أبو علي والأهلي
المكسيك ترفض أي عمل عسكري أمريكي على أراضيها ضد عصابات المخدرات
مقتل شرطي أمريكي إثر إصابته في إطلاق نار بجامعة بولاية جورجيا
عودة الدوري المصري.. أبرز مباريات اليوم السبت 8-9-2025 والقنوات الناقلة
رسالة مفاجئة من رمزي صالح بشأن أزمة وسام أبو علي
أسطوري تاريخي.. عمرو أديب يشيد بهدف لاعب الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح مهرجان الإسماعيلية الثالث للمانجو بالإسماعيلية

خلال الافتتاح
خلال الافتتاح
الإسماعيلية انجي هيبة

أطلق اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، إشارة البدء لمهرجان الإسماعيلية للمانجو في نسخته الثالثة، والذي تقيمه محافظة الإسماعيلية، حيث بدأت الاحتفالات بشارع محمد علي أمام المبنى القديم لديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وأحمد دندش، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية.

هذا إلى جانب عدد من سفراء وقنصليات الدول الأجنبية بجمهورية مصر العربية (سيراليون، القنصلية الصينية بالقاهرة، سيريلانكا، بنجلاديش، الاتحاد الأوروبي، النرويج، الكويت، أوزبكستان، لاتفيا، السويد، الهند، ماليزيا، اليابان، جمهورية التشيك، باكستان، إندونيسيا، تركيا، الفلبين).

بدأ الاحتفال بفقرات الفنون الشعبية، تلاه عرض لشباب الإسماعيلية سكيترز، ثم فقرة لفريق الإسماعيلية للدراجات ثم فقرة لعرض موتوسيكلات الرايس وفريق الإسماعيلية للدراجات.

ووجه أكرم الشكر والتقدير لجميع المشاركين والمنظمين ورعاة هذا المهرجان على جهودهم المخلصة وتفانيهم في إثراء هذا المهرجان.

وصرح بأن هذا المهرجان يأتي تأكيدًا على زيادة الوعي بأهمية محصول المانجو ومكانته المتصاعدة في الاقتصاد الزراعي القومي، إذ أصبح من أبرز المحاصيل التصديرية في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث تمثل المساحة المنزرعة من المانجو بمحافظة الإسماعيلية أكثر من ٣٦٪ من إجمالي المساحة الكلية لزراعات المانجو في مصر، ما يعزز مكانتها كمركز زراعي متقدم وركيزة أستسية لإنتاج وتصدير هذا المحصول الحيوي.

وأضاف أكرم أن الإسماعيلية تنتج أكثر من ٧٢٠ ألف طن من المانجو سنويًا على مساحة تقارب ١٢٠ ألف فدان، ما يؤهل المحافظة لتكون في صدارة خريطة الإنتاج الزراعي لهذا المحصول محليًا وعالميًا، وتبلغ صادرات الإسماعيلية من المانجو نحو ٤٠ ٪ من صادرات مصر من المحصول ويتم تصديرها إلى ٥٠ دولة أهمها السعودية والخليج تركيا البرازيل، حيث تصدر الإسماعيلية فقط ٢٦ ألف طن من المانجو الطازج و٥٥ ألف طن مصنع.

وذكر أن المهرجان يضم هذا العام عددًا من الفعاليات والتي يتم تنظيمها بالتنسيق مع جميع المشاركين بلجنة تنظيم المهرجان؛ بهدف تعظيم الاستفادة من المهرجان وفتح فرص لعمل اتفاقيات تصديرية بين التجار وبعض الملحقين التجاريين وشركات الاستيراد والتصدير.

وتفقد الحضور معرضًا لسرد تاريخ محافظة الإسماعيلية ومناقشة خطط السياحة المستقبلية، بمشاركة أمل رجب، مديرة مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، والدكتورة دينا ياقوت، وأحمد فيصل، مدير الشئون الدينية بمحافظة الإسماعيلية وعدد من محبي الإسماعيلية.

وعقب الافتتاح، انطلق أتوبيس يحمل شعار المهرجان ويستقله جميع الضيوف البلوجرز، كما تم تقديم عرض لفريق موسيقى، واستمر الديفلية من أمام مبنى الديوان العام ووصولًا لمنطقة الحدائق المفتوحة بنمرة ٦.

الإسماعيلية قناة السويس مهرجان المانجو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

اشتغلت شفتين بدون أكل..وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

اشتغلت شفتين بدون أكل.. وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

سيارات المعاقين

مخالفة للقانون.. مصطفى بكري يطالب بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم

تنسيق الجامعات 2025

10 كليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2025 مطلوب خريجيها بسوق العمل

أرشيفية

حقيقة وقف صرف المعاشات لهذه الفئات من المواطنين

حالة الطقس

عودة القبة الحرارية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات لمدة 10 أيام

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

احمد عبد العزيز

أحمد عبد العزيز لشاب رفض مصافحته: أنت ابني وحقك علي

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على سايس فرض على مواطن دفع رسوم

أموال

الإتجار بالمواد المخدرة .. حبس شخصين لقيامهما بغسل 80 مليون جنيه

المتهمة

حبس التيك توكر بوبا اللدغة في نشر فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة للحياء

بالصور

قوام رشيق.. شيماء سيف تثير الجدل بأحدث ظهور

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

مشكلة محرجة تواجه أغلب النساء… إليك الحل السهل

خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف
خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف
خطوات للتخلص من رائحة العرق الكريهة خلال الصيف

مشروب حب العزيز بالحليب .. كنز غذائي لتحسين الخصوبة والهضم

مشروب حب العزيز
مشروب حب العزيز
مشروب حب العزيز

ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول حب العزيز بانتظام؟

فيديو

اتهام مداهم بغسيل الاموال

65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال

والد صغير سوبر ماركت المهندسين

احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو

حفل زفاف الدكتورة يومي

فرح عالمي في ايطاليا ...الدكتورة يومي تدخل القفص الذهبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد