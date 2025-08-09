قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط
كل مصوّر في النار.. الإفتاء توضح هل التصوير حرام شرعًا أم جائز
رابط الاستعلام عن محالفات المرور وطرق السداد الرسمية
علاء عبد العال يطلب دعم جماهير غزل المحلة قبل مواجهة البنك الأهلي
وساطة ترامب بين أرمينيا وأذربيجان تنهي الصراع على إقليم ناجورنو كاراباخ
طريقة عمل سموثي الفراولة والموز .. مشروب رائع للصيف والدايت
قدماك لا تكذبان .. تعطي إشارات صامتة لمشاكل صحية خطيرة
إسلام صادق يشيد بـ لاعبين في فوز الزمالك أمام سيراميكا.. ماذا قال؟
عودة الثقة ..عمرو الدردير يعلق على فوز الزمالك على سيراميكا
بالمدفعية ..قوات الإحتلال تقصف منطقة السطر الغربي في خان يونس
حميد الشاعري يشعل حفل العلمين بدويتوهات مع هيثم نبيل وسالي سليمان ودنيا عادل
رياضة

شباب وشابات السلة 3×3 يتأهلان لكأس العالم بالصين

علا محمد

نجح منتخبا مصر لكرة السلة 3×3 للشباب والشابات تحت 23 عامًا فى التتويج بدورى أمم إفريقيا 2، التى أقيمت فى الجزائر من 1 إلى 7 أغسطس الحالى.

وبذلك ضمن المنتخبان التأهل لنهائيات كأس العالم 3×3 تحت 23 عامًا، والتى ستقام فى الصين بداية من 17 سبتمبر المقبل.

قائمة منتخب الشباب فى دورى الأمم تضم كلا من: جاسر الكيكى، ومحمد هندى، وإبراهيم محرم، ومحمد إبراهيم، وزياد أبوالعينين، وياسر عبدالوهاب، وقادهم فنيًا وسام جابر.

كما ضمت قائمة منتخب الشابات كلا من: ملك هشام، وحبيبة محمد، وآية الفقى، ويارا أسامة، وساندى خالد، وفريدة مسعد، وقادهن فنيًا إيهاب الألفى.

منتخبا مصر لكرة السلة 3×3 التتويج بدورى أمم إفريقيا الجزائر نهائيات كأس العالم منتخب الشباب فى دورى الأمم جاسر الكيكى محمد هندى الصين

