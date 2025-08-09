شباب وشابات السلة 3×3 يتأهلان لكأس العالم بالصين

نجح منتخبا مصر لكرة السلة 3×3 للشباب والشابات تحت 23 عامًا فى التتويج بدورى أمم إفريقيا 2، التى أقيمت فى الجزائر من 1 إلى 7 أغسطس الحالى.

وبذلك ضمن المنتخبان التأهل لنهائيات كأس العالم 3×3 تحت 23 عامًا، والتى ستقام فى الصين بداية من 17 سبتمبر المقبل.

قائمة منتخب الشباب فى دورى الأمم تضم كلا من: جاسر الكيكى، ومحمد هندى، وإبراهيم محرم، ومحمد إبراهيم، وزياد أبوالعينين، وياسر عبدالوهاب، وقادهم فنيًا وسام جابر.

كما ضمت قائمة منتخب الشابات كلا من: ملك هشام، وحبيبة محمد، وآية الفقى، ويارا أسامة، وساندى خالد، وفريدة مسعد، وقادهن فنيًا إيهاب الألفى.