قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
جراديشار يقود هجوم الأهلي في مواجهة الاتحاد بالدوري ..تفاصيل
تراجع عدد شاحنات المساعدات إلى غزة.. ومعبر رفح شاهد على جرائم الاحتلال
المتطرف بن غفير يدعو إلى فرض السيادة على الضفة فورًا
أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود
مدبولي: قناة السويس جاهزة لعودة نشاطها للوضع الطبيعي
الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة طبقا للقانون
طلب عاجل بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالب ترامب بالتدخل لوقف ضم اسرائيل للضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ننشر تفاصيل مشروع فودافون بيزنس ومصر للطيران

مصر
مصر
أحمد عبد القوى

 أعلنت هيلث إنسايتس آسيا، الشركة الرائدة في حلول التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية، عن شراكتها الاستراتيجية مع ڤودافون بيزنس، لتنفيذ مشروع رقمي متكامل لصالح مستشفيات وعيادات مصر للطيران، لإعادة تعريف جودة الخدمات الطبية وكفاءة التشغيل في إطار رؤية طموحة تتوافق مع أهداف مصر للتحول الرقمي في القطاع الصحي.

هذا المشروع هو الأكبر من نوعه في قطاع الطيران المصري، ويشمل تنفيذ حزمة شاملة من الحلول الصحية الرقمية، من بينها نظام معلومات المستشفيات، والسجلات الطبية الإلكترونية، ورقمنة العمليات السريرية والإدارية، بالإضافة لتوفير أدوات تحليل البيانات ولوحات تحكم آنية تساعد في دعم القرار وتحسين الأداء. يعتمد المشروع على تقنيات متقدمة مثل الأنظمة السحابية، والتكامل مع أنظمة التأمين الصحي، واعتماد معايير الترميز الطبي الدولية مثلICD-10 ، بما يضمن إدارة متكاملة وآمنة للمعلومات الصحية.

صرح المهندس ناصر شحاتة، الرئيس التنفيذي لشركة هيلث إنسايتس آسيا، قائلاً: "نفخر بهذه الشراكة التي تجسد نموذجًا حقيقيًا لمستقبل الرعاية الصحية الرقمية. إنّ ما نقوم به لا يقتصر على أتمتة العمليات، بل يعيد تصميم تجربة المريض ويتيح للفرق الطبية اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة قائمة على البيانات. هذه المبادرة تتماشى مع التوجهات الوطنية في التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وهي خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة صحية أكثر كفاءة وإنصافًا واستدامة."

انطلق تنفيذ المشروع في ديسمبر 2023 ويجري تطبيقه حاليًا عبر ثلاث مواقع رئيسية تابعة لمصر للطيران، وهي مستشفى مصر للطيران الذي يضم 300 سرير و25 عيادة خارجية، وعيادات المطار التي تضم 17 عيادة بالإضافة إلى مختبر وصيدلية، والمجمع الإداري الجنوبي الذي يضم 8 عيادات خارجية ومرافق طبية مساندة. وقد بدأ المرضى بالفعل بالاستفادة من بعض الخدمات الرقمية منذ يناير عام2025، مع توسّع تدريجي في الوظائف والأقسام، ليتمتعوا مع الوقت بتجربة أكثر كفاءة ودقة وسرعة في تقديم الرعاية الصحية.

وتعليقًا على هذا التعاون، يقول المهندس أحمد إمام، رئيس قسم الرعاية الصحية الرقمية في ڤودافون مصر: "نفخر في ڤودافون بيزنس بشراكتنا مع مصر للطيران وهيلث إنسايتس آسيا لتنفيذ هذا التحول الرقمي الشامل. إننا نؤمن بأن الاستثمار في التكنولوجيا الذكية وأنظمة المعلومات الصحية يمثل خطوة استراتيجية لتقديم رعاية صحية أكثر كفاءة وجودة، في إطار دعم جهود الدولة في رقمنة القطاع الصحي. إنّ خبراتنا الممتدة في تنفيذ برامج التحول الرقمي مع مؤسسات كبرى، مثل التأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية، تعزز قدرتنا على إحداث تغيير حقيقي يُسهم في رفع مستوى الخدمات الطبية ويوفر بيئة عمل أكثر مرونة ودقة للكوادر الصحية. رؤيتنا هي تمكين الجهات الصحية من استخدام البيانات والتكنولوجيا الذكية لاتخاذ قرارات أفضل وتحسين حياة ملايين المصريين كل عام."

من جانبه، قال السيد الدكتور/ أيمن صلاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للطيران للخدمات الطبية: "في مصر للطيران، نحرص على تقديم خدمات صحية عالية الجودة لموظفينا وركابنا. هذا المشروع يمثل تحولًا حقيقيًا في طريقة تقديم الرعاية، حيث ننتقل من الأنظمة الورقية التقليدية إلى منظومة رقمية متكاملة. نحن لا نستثمر فقط في التكنولوجيا، بل في مستقبل الرعاية الصحية، ونفخر بأن نكون جزءًا من هذا النموذج المتقدم الذي يعزز الكفاءة التشغيلية ويضع مصلحة المريض في المقام الأول."

فودافون مصر للطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

محور ابوذكري

حرصا على سلامة المواطنين..غلق محور ابوذكري بالاسكندرية بكلا الاتجاهين

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل الأربعاء

ترشيحاتنا

هدف ماجواير أمام ليفربول

«قاهر ليفربول» يحصد جائزة لاعب الأسبوع في الدوري الإنجليزي

زيزو

عصام الحضري: زيزو مش هيعمل حاجة في الأهلي

بيراميدز

تأجيل مباراة بيراميدز وإنبى إلى 10 فبراير

بالصور

اكتشاف كنز من السيارات الفاخرة مخفية داخل فندق فخم مهجور

السيارات الفاخرة
السيارات الفاخرة
السيارات الفاخرة

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة.. تساعد على منع تجلط الدم بشكل آمن

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة
أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة
أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة

محافظ الشرقية: أنهاء طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي في أسرع وقت

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بمركز الإبراهيمية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد