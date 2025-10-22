ننشر تفاصيل مشروع فودافون بيزنس ومصر للطيران

أعلنت هيلث إنسايتس آسيا، الشركة الرائدة في حلول التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية، عن شراكتها الاستراتيجية مع ڤودافون بيزنس، لتنفيذ مشروع رقمي متكامل لصالح مستشفيات وعيادات مصر للطيران، لإعادة تعريف جودة الخدمات الطبية وكفاءة التشغيل في إطار رؤية طموحة تتوافق مع أهداف مصر للتحول الرقمي في القطاع الصحي.



هذا المشروع هو الأكبر من نوعه في قطاع الطيران المصري، ويشمل تنفيذ حزمة شاملة من الحلول الصحية الرقمية، من بينها نظام معلومات المستشفيات، والسجلات الطبية الإلكترونية، ورقمنة العمليات السريرية والإدارية، بالإضافة لتوفير أدوات تحليل البيانات ولوحات تحكم آنية تساعد في دعم القرار وتحسين الأداء. يعتمد المشروع على تقنيات متقدمة مثل الأنظمة السحابية، والتكامل مع أنظمة التأمين الصحي، واعتماد معايير الترميز الطبي الدولية مثلICD-10 ، بما يضمن إدارة متكاملة وآمنة للمعلومات الصحية.



صرح المهندس ناصر شحاتة، الرئيس التنفيذي لشركة هيلث إنسايتس آسيا، قائلاً: "نفخر بهذه الشراكة التي تجسد نموذجًا حقيقيًا لمستقبل الرعاية الصحية الرقمية. إنّ ما نقوم به لا يقتصر على أتمتة العمليات، بل يعيد تصميم تجربة المريض ويتيح للفرق الطبية اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة قائمة على البيانات. هذه المبادرة تتماشى مع التوجهات الوطنية في التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وهي خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة صحية أكثر كفاءة وإنصافًا واستدامة."



انطلق تنفيذ المشروع في ديسمبر 2023 ويجري تطبيقه حاليًا عبر ثلاث مواقع رئيسية تابعة لمصر للطيران، وهي مستشفى مصر للطيران الذي يضم 300 سرير و25 عيادة خارجية، وعيادات المطار التي تضم 17 عيادة بالإضافة إلى مختبر وصيدلية، والمجمع الإداري الجنوبي الذي يضم 8 عيادات خارجية ومرافق طبية مساندة. وقد بدأ المرضى بالفعل بالاستفادة من بعض الخدمات الرقمية منذ يناير عام2025، مع توسّع تدريجي في الوظائف والأقسام، ليتمتعوا مع الوقت بتجربة أكثر كفاءة ودقة وسرعة في تقديم الرعاية الصحية.



وتعليقًا على هذا التعاون، يقول المهندس أحمد إمام، رئيس قسم الرعاية الصحية الرقمية في ڤودافون مصر: "نفخر في ڤودافون بيزنس بشراكتنا مع مصر للطيران وهيلث إنسايتس آسيا لتنفيذ هذا التحول الرقمي الشامل. إننا نؤمن بأن الاستثمار في التكنولوجيا الذكية وأنظمة المعلومات الصحية يمثل خطوة استراتيجية لتقديم رعاية صحية أكثر كفاءة وجودة، في إطار دعم جهود الدولة في رقمنة القطاع الصحي. إنّ خبراتنا الممتدة في تنفيذ برامج التحول الرقمي مع مؤسسات كبرى، مثل التأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية، تعزز قدرتنا على إحداث تغيير حقيقي يُسهم في رفع مستوى الخدمات الطبية ويوفر بيئة عمل أكثر مرونة ودقة للكوادر الصحية. رؤيتنا هي تمكين الجهات الصحية من استخدام البيانات والتكنولوجيا الذكية لاتخاذ قرارات أفضل وتحسين حياة ملايين المصريين كل عام."



من جانبه، قال السيد الدكتور/ أيمن صلاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للطيران للخدمات الطبية: "في مصر للطيران، نحرص على تقديم خدمات صحية عالية الجودة لموظفينا وركابنا. هذا المشروع يمثل تحولًا حقيقيًا في طريقة تقديم الرعاية، حيث ننتقل من الأنظمة الورقية التقليدية إلى منظومة رقمية متكاملة. نحن لا نستثمر فقط في التكنولوجيا، بل في مستقبل الرعاية الصحية، ونفخر بأن نكون جزءًا من هذا النموذج المتقدم الذي يعزز الكفاءة التشغيلية ويضع مصلحة المريض في المقام الأول."