أسعار البنزين اليوم السبت 9-8-2025
بدر عبد العاطي: توافق بين مصر وتركيا حول سبل التعامل مع أزمات المنطقة
شوف هتدفع كام.. موعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم
مقابل 250 مليون.. عرض خيالي لإقامة بطولة السوبر المصري في هذه الدولة
اللجنة العربية الإسلامية تدين مخطط السيطرة على غزة وتطالب بوقف العدوان
ليس ضغط عمل..تفاصيل وفاة طبيبة امتياز بمستشفيات قصر العيني
خطة لموت الرهائن.. إسرائيليون يدعون للإضراب اعتراضا على احتلال غزة بالكامل
توافق مصري تركي لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومواجهة التهديدات المشتركة
وقفة تضامنية في نيويورك دعمًا لموقف مصر الإنساني تجاه غزة
وزير الخارجية: توافق مصري تركي حول سبل التعامل مع أزمات غزة وسوريا وليبيا
محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك
ما الفرق بين سجدة وصلاة الشكر ؟ .. دار الإفتاء توضح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أصل الحكاية

أغرب من الخيال.. سمكة تتسبب في إشعال حريق هائل في كندا

أغرب من الخيال.. سمكة تتسبب في إشعال حريق هائل في كندا| تفاصيل
أغرب من الخيال.. سمكة تتسبب في إشعال حريق هائل في كندا| تفاصيل
ولاء خنيزي

في واقعة فريدة من نوعها أثارت دهشة المتابعين، اندلع حريق كبير في مدينة "آشكروفت" التابعة لمقاطعة كولومبيا البريطانية غرب كندا، لسبب لم يكن في الحسبان على الإطلاق وهو سمكة محترقة، وذلك وفقًا لما نشره موقع (روسيا اليوم).

بلاغ عاجل لرجال الاطفاء

في يوم الثلاثين من يوليو، تلقى قسم الإطفاء في آشكروفت بلاغاً بوجود حريق هائل نشب في منطقة عشبية بالقرب من أحد الطرق السريعة، وفور تلقي البلاغ توجهت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث بسرعة، وبدأت بعمليات الإخماد والتحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

نتائج التحقيق: السمكة هي السبب

لم تكن نتائج التحقيق عادية، إذ كشف رجال الإطفاء أن الحريق نشب بسبب سمكة محترقة، وقد أكدوا صحة هذا الاستنتاج بنشر صور من موقع الحادث تُظهر الأرض المتفحمة وبقايا سمكة محترقة بالكامل، مرفقين ذلك بتعليق ساخر: "نعم، قرأتم ذلك بشكل صحيح، السمكة خاضت رحلة استثنائية".

رحلة السمكة الغريبة: من النهر إلى خطوط الكهرباء

وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، فإن أقرب نهر إلى موقع الحريق يقع على بُعد نحو ميلين، ما يُرجّح أن طائراً من نوع أوسبري هو من التقط السمكة من النهر، وخلال تحليقه يُعتقد أن الطائر أسقط السمكة عن طريق الخطأ فوق أحد خطوط الكهرباء.

نتيجة سقوط السمكة على الخط الكهربائي، حدثت صدمة كهربائية تسببت في انبعاث شرارة، أشعلت بدورها الأعشاب الجافة المنتشرة أسفل الخط، مما أدى إلى نشوب حريق ضخم.

درجات الحرارة والإجهاد وراء إسقاط السمكة

رجّحت إدارة الإطفاء أن يكون الطائر قد أسقط السمكة بسبب الإرهاق الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة في تلك الفترة، وقد احترقت السمكة بالكامل بفعل الحادث، إلا أن الطائر نجا ولم يُسجل وقوع أي إصابات في صفوف طيور الأوسبري وفقاً لتقارير إدارة الإطفاء.

وقد بذلت فرق الإطفاء جهداً كبيراً للسيطرة على الحريق، حيث استخدمت ما يقارب 4800 جالون من المياه لإخماده، واندلع الحريق على الجانب الشرقي من أحد الطرق السريعة، لكن تمت السيطرة عليه بالكامل دون أن يتسبب في أضرار إضافية أو خسائر بشرية

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

شيرين

بسبب مدرس.. سر تغيير الفنانة شيرين لاسمها الحقيقي

مهرجان القلعة

تكريم 12 شخصية.. تفاصيل الدورة 33 من مهرجان القلعة للموسيقي والغناء

حورية حسن

فى ذكراها.. حورية حسن اتهمت فايزة أحمد بمحاولة قتلها

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب

بنافذة خلفية .. شاهد سيارة ريفيان R2 الجديدة بالصور

ريفيان
ريفيان
ريفيان

شاهد سيارة نيسان ألتيما توين بمظهرها الجديد لعام 2026

نيسان ألتيما
نيسان ألتيما
نيسان ألتيما

برفقة زوجها.. مي كساب تستعرض رشاقتها على الشاطئ

مي كساب
مي كساب
مي كساب

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

