أغرب من الخيال.. سمكة تتسبب في إشعال حريق هائل في كندا

في واقعة فريدة من نوعها أثارت دهشة المتابعين، اندلع حريق كبير في مدينة "آشكروفت" التابعة لمقاطعة كولومبيا البريطانية غرب كندا، لسبب لم يكن في الحسبان على الإطلاق وهو سمكة محترقة، وذلك وفقًا لما نشره موقع (روسيا اليوم).

بلاغ عاجل لرجال الاطفاء

في يوم الثلاثين من يوليو، تلقى قسم الإطفاء في آشكروفت بلاغاً بوجود حريق هائل نشب في منطقة عشبية بالقرب من أحد الطرق السريعة، وفور تلقي البلاغ توجهت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث بسرعة، وبدأت بعمليات الإخماد والتحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

نتائج التحقيق: السمكة هي السبب

لم تكن نتائج التحقيق عادية، إذ كشف رجال الإطفاء أن الحريق نشب بسبب سمكة محترقة، وقد أكدوا صحة هذا الاستنتاج بنشر صور من موقع الحادث تُظهر الأرض المتفحمة وبقايا سمكة محترقة بالكامل، مرفقين ذلك بتعليق ساخر: "نعم، قرأتم ذلك بشكل صحيح، السمكة خاضت رحلة استثنائية".

رحلة السمكة الغريبة: من النهر إلى خطوط الكهرباء

وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، فإن أقرب نهر إلى موقع الحريق يقع على بُعد نحو ميلين، ما يُرجّح أن طائراً من نوع أوسبري هو من التقط السمكة من النهر، وخلال تحليقه يُعتقد أن الطائر أسقط السمكة عن طريق الخطأ فوق أحد خطوط الكهرباء.

نتيجة سقوط السمكة على الخط الكهربائي، حدثت صدمة كهربائية تسببت في انبعاث شرارة، أشعلت بدورها الأعشاب الجافة المنتشرة أسفل الخط، مما أدى إلى نشوب حريق ضخم.

درجات الحرارة والإجهاد وراء إسقاط السمكة

رجّحت إدارة الإطفاء أن يكون الطائر قد أسقط السمكة بسبب الإرهاق الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة في تلك الفترة، وقد احترقت السمكة بالكامل بفعل الحادث، إلا أن الطائر نجا ولم يُسجل وقوع أي إصابات في صفوف طيور الأوسبري وفقاً لتقارير إدارة الإطفاء.

وقد بذلت فرق الإطفاء جهداً كبيراً للسيطرة على الحريق، حيث استخدمت ما يقارب 4800 جالون من المياه لإخماده، واندلع الحريق على الجانب الشرقي من أحد الطرق السريعة، لكن تمت السيطرة عليه بالكامل دون أن يتسبب في أضرار إضافية أو خسائر بشرية