عوض تاج الدين: «100 يوم صحة» تعمل على إيصال الرعاية الطبية للمواطنين بالقرى والمدن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن حملة «100 يوم صحة» تحمل أهدافا متعددة تسعى إلى تعزيز المنظومة الصحية في مصر، مشيرا إلى أن الحملة تمثل خطوة مهمة نحو تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين كافة.

وأوضح «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على قناة إكسترا نيوز، أن الهدف الأول من الحملة هو سد الفجوة في تقديم الخدمات الصحية، مشيرا إلى أنها تعمل على إيصال الرعاية الطبية للمواطنين في القرى والمدن والمراكز والمحافظات، خاصة أولئك الذين قد لا تصلهم هذه الخدمات بانتظام، مؤكدا أن الحملة تُعد بمثابة تمهيد لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، من خلال التأكد من أن كل مواطن يتلقى الحد الأدنى من الرعاية الصحية اللازمة.

وأشار مستشار الرئيس إلى أن الحملة تتيح فرصة لإجراء كشف طبي دوري شامل للمواطنين، ما يساهم في اكتشاف الأمراض غير المُعلنة أو الوراثية، التي قد تتفاقم بمرور الوقت وتؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، موضحا أن هذه الخطوة تمكّن الأطباء من التدخل المبكر وتقديم العلاج اللازم في الوقت المناسب، ما ينعكس إيجابيًا على الحالة الصحية العامة للمجتمع.

وأضاف أن أحد الأهداف المحورية للحملة هو رفع الوعي الصحي لدى المواطنين، من خلال التعريف بالأعراض والعلامات المبكرة للأمراض المختلفة، وأهمية التوجه إلى الطبيب فور ظهور أي أعراض، مؤكدا أن المواطن المصري يستجيب بشكل ملحوظ عندما يشعر بوجود نظام صحي فعال ينعكس على حياته اليومية، خاصة مع وجود نتائج ملموسة وإيجابية.

ولفت إلى أن أحد الجوانب الأساسية في حملة 100 يوم صحة هو الكشف المبكر عن الأورام، وهي خطوة حيوية ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي، والتي تهدف إلى خفض معدلات الإصابة والوفيات الناتجة عن السرطان عبر التدخل المبكر.