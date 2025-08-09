قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر حكومي: ندعو قوات سوريا الديمقراطية للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس
قمة تاريخية بواشنطن | ترامب يجمع زعيمي أرمينيا وأذربيجان لإنهاء نزاع طويل
البلوجرز خلف القضبان| كيف تحول الـ تيك توك لمنصة مشبوهة؟.. خبيرة قانونية توضح
الزمالك بدون راحة .. وهذا قراره مع شيكو بانزا
رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025
الشكاوى الحكومية تتلقي 218 ألف بلاغ في شهر
فصل الكهرباء عن 4 قرى بدير مواس في المنيا.. الأماكن والمواعيد
فضيحة جديدة.. "ميتا" متهمة بجمع بيانات صحية حساسة دون إذن المستخدمين
أسعار العملات العربية اليوم السبت 9-8-2025
طريقة عمل فطيرة التفاح بمذاق لا يقاوم
الاحتلال يضرب غزة بما يعادل 8 قنابل نووية من نوع هيروشيما حتى الآن.. ماذا يريد الصهاينة؟
بينهم صلاح وحكيمي .. موعد حفل الكرة الذهبية 2025 بعد الكشف عن المرشحين
عوض تاج الدين: «100 يوم صحة» تعمل على إيصال الرعاية الطبية للمواطنين بالقرى والمدن

إسراء صبري

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن حملة «100 يوم صحة» تحمل أهدافا متعددة تسعى إلى تعزيز المنظومة الصحية في مصر، مشيرا إلى أن الحملة تمثل خطوة مهمة نحو تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين كافة.

وأوضح «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على قناة إكسترا نيوز، أن الهدف الأول من الحملة هو سد الفجوة في تقديم الخدمات الصحية، مشيرا إلى أنها تعمل على إيصال الرعاية الطبية للمواطنين في القرى والمدن والمراكز والمحافظات، خاصة أولئك الذين قد لا تصلهم هذه الخدمات بانتظام، مؤكدا أن الحملة تُعد بمثابة تمهيد لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، من خلال التأكد من أن كل مواطن يتلقى الحد الأدنى من الرعاية الصحية اللازمة.

وأشار مستشار الرئيس إلى أن الحملة تتيح فرصة لإجراء كشف طبي دوري شامل للمواطنين، ما يساهم في اكتشاف الأمراض غير المُعلنة أو الوراثية، التي قد تتفاقم بمرور الوقت وتؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، موضحا أن هذه الخطوة تمكّن الأطباء من التدخل المبكر وتقديم العلاج اللازم في الوقت المناسب، ما ينعكس إيجابيًا على الحالة الصحية العامة للمجتمع.

وأضاف أن أحد الأهداف المحورية للحملة هو رفع الوعي الصحي لدى المواطنين، من خلال التعريف بالأعراض والعلامات المبكرة للأمراض المختلفة، وأهمية التوجه إلى الطبيب فور ظهور أي أعراض، مؤكدا أن المواطن المصري يستجيب بشكل ملحوظ عندما يشعر بوجود نظام صحي فعال ينعكس على حياته اليومية، خاصة مع وجود نتائج ملموسة وإيجابية.

ولفت إلى أن أحد الجوانب الأساسية في حملة 100 يوم صحة هو الكشف المبكر عن الأورام، وهي خطوة حيوية ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي، والتي تهدف إلى خفض معدلات الإصابة والوفيات الناتجة عن السرطان عبر التدخل المبكر.

حملة «100 يوم صحة» المنظومة الصحية الرعاية الطبية

