الشكاوى الحكومية تتلقي آلاف الاستغاثات بشأن الصحة والتموين والتضامن

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يوليو 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وتناول الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أهم جهود المنظومة على مدار الشهر بصدد القطاعات المختلفة، موضحًا أن المنظومة قامت بالتفاعل السريع والجاد مع الشكاوى والطلبات والاستغاثات والاستفسارات التي تلقتها خلال الشهر، إلى جانب متابعة ورصد أبرز ما تم تداوله من شكاوى واستغاثات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية؛ حرصا على تحقيق أفضل استجابات ممكنة بما يُسهم في تعزيز مستوى رضا المواطنين وتوطيد أواصر الثقة معهم.

وجاء على رأس هذه الجهود التعامل السريع مع مختلف الشكاوى والاستغاثات المرتبطة بقطاع الصحة، الشرائح الأولى بالرعاية، ضبط الأسواق والأسعار، وكل ما يرتبط بشكاوى وبلاغات الطوارئ في مختلف المرافق والقطاعات، بالإضافة إلى الشكاوى المتعلقة بتداعيات بعض الحوادث والأحداث الطارئة التي أثرت على انتظام واستقرار بعض الخدمات المقدمة لقاطني عدد من المناطق جراء حريق سنترال رمسيس، وخروج محطة محولات كهرباء جزيرة الذهب عن الخدمة، وما ترتب على ذلك من انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب عن بعض المناطق بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى شكاوى وتظلمات بعض الطلاب وأولياء الأمور من نتائج الثانوية العامة وغيرها من الموضوعات التي تلقتها ورصدتها المنظومة.

فبالنسبة لجهود المنظومة في قطاع الرعاية الصحية، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن استغاثات وطلبات المواطنين المتعلقة بقطاع الصحة ظلت على رأس الأولويات، حيث تلقت ورصدت المنظومة 16.2 ألف شكوى واستغاثة خلال الشهر، وتم توفير أفضل استجابات وخدمات ممكنة بشأنها. وتضمنت تلك الشكاوى والطلبات: 4140 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا سريعا، 2839 شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توفرها أو زيادة أسعارها، 1723 طلبا من بعض المواطنين المسجلين بقوائم الانتظار، 1268 طلب تيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، و1554 شكوى بادعاء تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المنشآت الصحية. وقد تم حسم وإزالة أسباب والرد على 16.1 ألف شكوى وطلب واستغاثة واستفسار عن الشهر وفترات سابقة.

وحول قطاع الحماية الاجتماعية، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه في إطار جهود الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الأسر الأولى بالرعاية، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 7.1 ألف شكوى وطلب وبلاغ خلال الشهر، وتمثلت أبرز الاستجابات في: إصدار وإعادة تفعيل 2720 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة، توجيه 1791 مواطنا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، إنهاء إجراءات 451 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم وتوجيه 1250 مواطنا لتقديم تظلماتهم، توجيه 385 مواطنا بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية لتقديم مستنداتهم المؤيدة لطلباتهم وإنهاء إجراءات الصرف، إنقاذ 49 مواطنا وطفلا بلا مأوى، تنفيذ 56 زيارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور المسنين بهدف التأكد من صلاحيتها للإقامة، وتقديم الدعم اللازم إلى 210 مواطنين من ذوي الهمم.

وفى ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 3979 شكوى وطلبا، وتمثلت أبرز الجهود في: ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 705 مواطنين، وإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 608 مواطنين.

وفيما يتعلق بجهود ضبط الأسواق والأسعار، عملت المنظومة على تكثيف جهودها في متابعة شكاوى وبلاغات وطلبات المواطنين لضبط الأسواق وتوفير وإتاحة السلع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ وباقي الأجهزة والهيئات الأخرى ذات الصلة.

وقد قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بجهود كبيرة لسرعة فحص والتعامل مع الشكاوى والبلاغات وطلبات المواطنين التي تلقتها المنظومة، حيث تعاملت الوزارة مع 4268 شكوى وطلبا، سواء بشأن بطاقات التموين، أو تلاعب بعض المخابز، أو عدم توافر بعض السلع الغذائية، أو سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين. وتمكنت الوزارة من حسم وإزالة أسباب 5148 شكوى وطلبا وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة.

كما تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1692 شكوى وبلاغا خلال يوليو، وتم إنهاء وإزالة أسباب عدد 1819 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. وتلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 266 شكوى وبلاغا، وقامت بتشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود تلك الشكاوى، وتمكنت من حسم 405 شكاوى وبلاغات منها.