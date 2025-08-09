بعد غرقه هو وخاله .. استمرار البحث عن جثمان صغير سقط داخل بحر شبين في المنوفية

تستمر قوات الإنقاذ النهري في محافظة المنوفية في البحث عن جثمان الطفل محمد ابن قرية شنوان بعد سقوطه أمس في بحر شبين أثناء تواجده مع اسرته وحاول شقيق والدته انقاذه إلا أنه غرق معه وتم انتشال جثمان الخال وينتظر جثمان الطفل.

وتسود حالة من الحزن بين أبناء قرية شنوان بمركز شبين الكوم عقب وفاة الابن وخاله حيث تستعد القرية لتشييع جثمان الخال وانتظار ظهور جثمان الطفل الغريق.

وتلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بغرق طفل وشاب داخل بحر شبين الكوم بمنطقة شنوان.

بالانتقال تبين أنه اثناء تواجد الأسرة علي شط بحر شبين الكوم قام الطفل بغسل يده في البحر فسقط غريقا وحاول خاله انقاذه إلا أنه سقط غريقا أيضا.

فيما تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثمان الخال بينما تكثف من جهودها لانتشال جثمان الصغير وسط حالة من الحزن.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.