الوافدين تنظم لقاءات مع المكاتب الثقافية لتعريف الطلاب بفرص الدراسة بمصر

نظّمت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور أحمد عبد الغني، رئيس الإدارة، في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، سلسلة من اللقاءات الافتراضية مع المكاتب الثقافية المصرية بالخارج، وذلك في إطار الترويج لمنصة "ادرس في مصر"، لتعزيز مكانة مصر كمقصد تعليمي دولي.

وأوضح الدكتور عبد الغني أن اللقاءات استهدفت توضيح خطوات وآليات التقديم عبر المنصة، واستعراض المزايا التي توفرها الجامعات المصرية للطلاب الوافدين، إلى جانب الرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور حول البرامج الأكاديمية والخدمات التعليمية في مصر.

وقد شهدت الفعاليات الافتراضية تعاونًا مثمرًا مع عدد من المكاتب الثقافية المصرية بالخارج، شملت: المكتب الثقافي المصري في المغرب، والمكتب الثقافي المصري في كندا، كما عُقد اللقاء بالتعاون مع نخبة من الجامعات المصرية، منها: جامعة القاهرة، جامعة الإسكندرية، جامعة عين شمس، GUC، BUC، MIU، جامعة الأهرام الكندية، وجامعة الجلالة.

وحظيت اللقاءات بإقبال وتفاعل كبير من الطلاب المهتمين بالدراسة في مصر، بما يعكس الاهتمام المتزايد بالتعليم العالي المصري وفرصه المتنوعة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم الطلاب الوافدين، وتسهيل إجراءات قبولهم، بالإضافة إلى تعزيز مكانة التعليم الجامعي المصري على المستوى الدولي من خلال التواصل المباشر مع الطلاب في مختلف الدول.