أسعار البنزين اليوم السبت 9-8-2025
بدر عبد العاطي: توافق بين مصر وتركيا حول سبل التعامل مع أزمات المنطقة
شوف هتدفع كام.. موعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم
مقابل 250 مليون.. عرض خيالي لإقامة بطولة السوبر المصري في هذه الدولة
اللجنة العربية الإسلامية تدين مخطط السيطرة على غزة وتطالب بوقف العدوان
ليس ضغط عمل..تفاصيل وفاة طبيبة امتياز بمستشفيات قصر العيني
خطة لموت الرهائن.. إسرائيليون يدعون للإضراب اعتراضا على احتلال غزة بالكامل
توافق مصري تركي لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومواجهة التهديدات المشتركة
وقفة تضامنية في نيويورك دعمًا لموقف مصر الإنساني تجاه غزة
وزير الخارجية: توافق مصري تركي حول سبل التعامل مع أزمات غزة وسوريا وليبيا
محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك
ما الفرق بين سجدة وصلاة الشكر ؟ .. دار الإفتاء توضح
محافظات

مياه القناة تنتهى من حل مشكلة ضعف الخدمة في مناطق منشية مبارك

مياه القناة : تقضي علي ضعف مياه الشرب في مناطق منشية مبارك
مياه القناة : تقضي علي ضعف مياه الشرب في مناطق منشية مبارك
محمد الغزاوى

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم "السبت"، القضاء تماما علي ضعف مياه الشرب بمناطق منشية مبارك والمناطق المجاوره، خلال اقل من 24 ساعة من ورود البلاغ، وذلك نتيجة زيادة استهلك المياه خلال فصل الصيف في ظل ارتفاع درجات حرارة الجو، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه فور تلقي البلاغ عن ضعف المياه بمنطقة منشية مبارك والمناطق المجاوره، تم تشكيل لجنة فنية لفحص الشكوى، وتبين أن المنطقة المشار اليها مرتفعه ونتيجة زيادة استهلاك مياه الشرب خلال فصل الصيف في ظل ارتفاع درجات الحراره، حيث تم عمل قطعية من خط 300 مم لخط 8 بوصة الواصل من محطة أبوصوير الكبرى، وذلك لزيادة ضغط المياه بتلك المنطقة، وتم الانتهاء تماما من حل مشكلة ضعف المياه بمناطق منشية مبارك والمناطق المجاوره.

حل مشكلة ضعف مياه الشرب في مناطق منشية مبارك

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أننا مستمرون في زيادة ضخ وضغط كميات من مياه الشرب المنتجة من محطات محافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، والأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات استهلاك المياه، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث يتم عمل التطهير اللازم لجميع الشبكات وخطوط الصرف الصحي، حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، مع المتابعة المستمرة على مدار الساعة لفرق الطوارئ للتعامل الفوري والسريع مع أي أحداث طارئة.

واشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أنه يتابع بصفة مستمرة عملية سحب العينات العشوائية من مياه الشرب من مختلف المناطق دار العبادة والمدارس والمقاهي والمنازل، وذلك لعمل التحليل المطلوبة لها الكيميائية والميكروبيولوجية، للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين في إقليم القناة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أننا مستمرون فى أعمال الإحلال والتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من الإسبستوس إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، فى عدد من القرى والمناطق بمحافظات إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، و بورسعيد"، لجميع شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة، وذلك لتقليل فاقد المياه، والاستمرار فى تقديم خدمات متميزة مقدمة للمواطنين.

القناة مياه القناة الصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحي

