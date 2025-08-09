مجدي مرشد: قرار احتلال غزة خرق فاضح للقانون الدولي ولن نقبل سياسة الأمر الواقع

أدان الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب قرار المجلس الوزاري للاحتلال الاسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، مؤكدا أن القرار تصعيد خطير وجريمة سياسية وعسكرية تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والمصري.

وثمن مرشد - في تصريح اليوم - بيان الخارجية المصرية للرد على هذا القرار والذي أكد موقف مصر الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ورفض مخططات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني مشيرة إلى أن مصر لن تقبل بسياسة الأمر الواقع وتتصدى بكل قوة لهذه المخططات.

وأكد مرشد أن ممارسة سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال الاسرائيلي جريمة حرب مكتملة الأركان كما ان الكيان الصهيوني يضرب بالقانون الدولي عرض الحائط ويمارس سياسة العربدة في فلسطين مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني على إقامة دولته المستقلة .

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أهمية وحدة الموقف العربي للتصدي للإجرام الاسرائيلي في المنطقة مؤكدا ان مصر لن تقبل سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها اسرائيل ويجب على المجتمع الدولي ان يتخلى عن صمته تجاه هذه الممارسات الأجرامية من قبل اسرائيل