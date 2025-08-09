قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ 7 قرارات .. جبهة عربية-إسلامية موحدة ترفض مخطط إسرائيل للسيطرة على غزة
أسعار البنزين اليوم السبت 9-8-2025
بدر عبد العاطي: توافق بين مصر وتركيا حول سبل التعامل مع أزمات المنطقة
شوف هتدفع كام.. موعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم
مقابل 250 مليون.. عرض خيالي لإقامة بطولة السوبر المصري في هذه الدولة
اللجنة العربية الإسلامية تدين مخطط السيطرة على غزة وتطالب بوقف العدوان
ليس ضغط عمل..تفاصيل وفاة طبيبة امتياز بمستشفيات قصر العيني
خطة لموت الرهائن.. إسرائيليون يدعون للإضراب اعتراضا على احتلال غزة بالكامل
توافق مصري تركي لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومواجهة التهديدات المشتركة
وقفة تضامنية في نيويورك دعمًا لموقف مصر الإنساني تجاه غزة
وزير الخارجية: توافق مصري تركي حول سبل التعامل مع أزمات غزة وسوريا وليبيا
محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجدي مرشد: قرار احتلال غزة خرق فاضح للقانون الدولي ولن نقبل سياسة الأمر الواقع

مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر
مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر

أدان الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب قرار المجلس الوزاري للاحتلال الاسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، مؤكدا  أن القرار تصعيد خطير وجريمة سياسية وعسكرية تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والمصري.

وثمن مرشد - في تصريح اليوم - بيان   الخارجية المصرية للرد على هذا القرار والذي أكد  موقف مصر الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ورفض مخططات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني مشيرة إلى أن مصر لن تقبل بسياسة الأمر الواقع وتتصدى بكل قوة لهذه المخططات. 

وأكد مرشد  أن ممارسة سياسة التجويع التي ينتهجها  الاحتلال الاسرائيلي جريمة حرب مكتملة الأركان كما ان الكيان الصهيوني يضرب بالقانون الدولي عرض الحائط ويمارس سياسة العربدة في فلسطين مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني على إقامة  دولته المستقلة .  

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أهمية وحدة الموقف العربي للتصدي للإجرام الاسرائيلي في المنطقة مؤكدا ان مصر لن تقبل سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها اسرائيل ويجب على المجتمع الدولي ان يتخلى عن صمته تجاه هذه الممارسات الأجرامية من قبل اسرائيل

مجدي مرشد المجلس الوزاري قطاع غزة الشعب الفلسطيني الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

ترشيحاتنا

رئيس جامعة بنها

استحداث 12 برنامجا دراسيا جديد بكليات جامعة بنها.. ومنصة جديدة لتسويق مشروعات التخرج

اجتماع وزيرة التنمية المحلية

خطوات جادة لتطوير نظم المعلومات الجغرافية بالمحافظات بمساعدة شركة عالمية

اجتماع محافظ اسيوط

انهاء التكتلات الإنتاجية..توجهات عاجلة من محافظ أسيوط للأجهزة التنفيذية|تفاصيل

بالصور

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب

بنافذة خلفية .. شاهد سيارة ريفيان R2 الجديدة بالصور

ريفيان
ريفيان
ريفيان

شاهد سيارة نيسان ألتيما توين بمظهرها الجديد لعام 2026

نيسان ألتيما
نيسان ألتيما
نيسان ألتيما

برفقة زوجها.. مي كساب تستعرض رشاقتها على الشاطئ

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد