برلماني: نرفض مخطط احتلال غزة.. والموقف المصري حاسم في وجه التصعيد الإسرائيلي

أعرب النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، عن دعمه الكامل للموقف الرسمي المصري، الذي عبّرت عنه وزارة الخارجية، في إدانتها الشديدة لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، الخاص بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

وأكد محسن، في تصريح صحفي له اليوم أن ما أعلنه الاحتلال الإسرائيلي يعد مخططًا عدوانيًا غير قانوني، يهدف إلى ترسيخ الاحتلال واستمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: "نُحيي الموقف الحاسم للدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي جاء عبر بيان وزارة الخارجية ليُعبّر عن الضمير العربي الحي، ويؤكد أن مصر كانت وستظل المدافع الأول عن الحقوق الفلسطينية المشروعة."

وشدد على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية لمصر والعرب، وأن أي محاولة لفرض حلول بالقوة أو تصفية هذه القضية محكوم عليها بالفشل، مؤكدًا أن صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته لن تذهب سدى.

وطالب نائب بني سويف، المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذا التصعيد الخطير، والعمل فورًا على وقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين في قطاع غزة، ورفع الحصار عن القطاع، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية دون قيود.

واختتم النائب أحمد محسن حديثه مؤكدًا أن الدور المصري ثابت وتاريخي في دعم الشعب الفلسطيني، سياسيًا وإنسانيًا، وأن تحركات مصر في المحافل الدولية تمثل صمام أمان حقيقي في وجه محاولات تفجير المنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم.