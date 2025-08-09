برلماني: سياسات إسرائيل لاحتلال غزة مؤشر خطير لفقدان المجتمع الدولي مصداقيته

أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بالموقف المصري الرسمي الذي عبر عنه بيان وزارة الخارجية والرافض بشدة لسياسات حكومة الاحتلال الاسرائيلى لاحتلال قطاع غزة بالكامل، معتبراً البيان المصري بمثابة رسالة واضحة للعالم كله وبجميع دوله ومنظماته بأن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ترفض تمامًا هذا النهج الاحتلالي ولن تتخلى عن دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، رغم تعقيدات المشهد وتحدياته.



وحذر " المير " فى بيان له أصدره اليوم المجتمع الدولى من التداعيات الخطيرة لسياسات حكومة الاحتلال الاسرائيلى خاصة أن ما يجري في غزة يعد مؤشراً خطيراً على فقدان المجتمع الدولى لمصداقيته أمام الرأى العام العالمي، خاصة أن صمت المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم لا يمكن تبريره، بل يرقى إلى درجة التواطؤ مع الجاني معلناً إدانته الشديدة ورفضه القاطع لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي الذي يستهدف فرض احتلال كامل على قطاع غزة لأن هذا القرار يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف المهندس حسن المير قائلاً : إن مثل هذه السياسات المستمرة من حكومة الاحتلال الاسرائيلى بعد استمرار صمت المجتمع الدولى لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع، فضلًا عن تداعياتها الكارثية على حياة المدنيين الفلسطينيين، من حصار خانق أدى إلى مجاعة مروعة وإبادة ممنهجة تطال الأبرياء.

وأكد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف هذه المخططات وحماية الشعب الفلسطيني من ويلات الحرب والتهجير القسري لأن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بتنفيذ رؤية مصر الواضحة والحاسمة من خلال إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً جميع القوى الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.