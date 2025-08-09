حزب المصريين: خطة الاحتلال للسيطرة على غزة تُهدد أمن واستقرار المنطقة

أدان المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحتالف الأحزاب المصرية، خطة الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى السيطرة الكاملة على قطاع غزة، وطمس هويته، مؤكدًا أن الرفض القاطع من قبل القيادة السياسية المصرية لأي خطة تهدف إلى احتلال قطاع غزة بالكامل من قبل الاحتلال الإسرائيلي يُعد موقفًا استراتيجيًا راسخًا يعكس عدة أبعاد مهمة، أبرزها حماية الأمن القومي المصري، ودعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وقال "أبو العطا"، في بيان، إن هذا الرفض ليس مجرد موقف سياسي عابر، بل هو نتاج فهم عميق للتهديدات المحتملة التي قد تنجم عن مثل هذه الخطوة، موضحًا أن أي خطوة إسرائيلية لاحتلال غزة بالكامل، لا سيما في ظل محاولات التهجير القسري لسكان القطاع نحو سيناء، تُعتبر تهديدًا وجوديًا للأمن القومي المصري؛ فمثل هذا السيناريو من شأنه أن يخلق أزمة إنسانية كارثية على الحدود المصرية، ويفرض ضغطًا هائلاً على البنية التحتية والموارد في شمال سيناء.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن احتلال غزة بالكامل يُنهي القضية الفلسطينية بتصفية حلم الدولة المستقلة، وهو ما ترفضه مصر رفضًا باتًا، فضلًا عن أنه يُزعزع استقرار المنطقة بأسرها، ويفتح الباب أمام صراعات أوسع نطاقًا، مما يجعل مصر في قلب دائرة عدم الاستقرار، موضحًا أنه لطالما كانت مصر هي الداعم الأساسي للقضية الفلسطينية، وهو التزام تاريخي لا يمكن التنازل عنه، ويُمثل الرفض المصري لاحتلال غزة تأكيدًا على الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والحفاظ على حقوق الفلسطينيين ورفض أي مخططات تهدف إلى تهجيرهم من أرضهم، علاوة على التأكيد على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأي محاولة لاقتطاعها أو ضمها هي انتهاك للقانون الدولي.

وأكد أن الموقف المصري يُظهر قوة وثباتًا في مواجهة التحديات الإقليمية، ورفض احتلال غزة ليس مجرد تصريح سياسي، بل هو خط أحمر تدافع عنه الدولة المصرية بكل حزم، إدراكًا منها لخطورة التداعيات الأمنية والإنسانية والسياسية التي قد تنتج عن هذه الخطوة، وتأكيدًا على دورها المحوري في حماية حقوق الشعب الفلسطيني وأمن المنطقة.