بـ 7 قرارات .. جبهة عربية-إسلامية موحدة ترفض مخطط إسرائيل للسيطرة على غزة
أسعار البنزين اليوم السبت 9-8-2025
بدر عبد العاطي: توافق بين مصر وتركيا حول سبل التعامل مع أزمات المنطقة
شوف هتدفع كام.. موعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم
مقابل 250 مليون.. عرض خيالي لإقامة بطولة السوبر المصري في هذه الدولة
اللجنة العربية الإسلامية تدين مخطط السيطرة على غزة وتطالب بوقف العدوان
ليس ضغط عمل..تفاصيل وفاة طبيبة امتياز بمستشفيات قصر العيني
خطة لموت الرهائن.. إسرائيليون يدعون للإضراب اعتراضا على احتلال غزة بالكامل
توافق مصري تركي لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومواجهة التهديدات المشتركة
وقفة تضامنية في نيويورك دعمًا لموقف مصر الإنساني تجاه غزة
وزير الخارجية: توافق مصري تركي حول سبل التعامل مع أزمات غزة وسوريا وليبيا
محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

حزب المصريين: خطة الاحتلال للسيطرة على غزة تُهدد أمن واستقرار المنطقة

حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين
حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين
حسن رضوان

أدان المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحتالف الأحزاب المصرية، خطة الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى السيطرة الكاملة على قطاع غزة، وطمس هويته، مؤكدًا أن الرفض القاطع من قبل القيادة السياسية المصرية لأي خطة تهدف إلى احتلال قطاع غزة بالكامل من قبل الاحتلال الإسرائيلي يُعد موقفًا استراتيجيًا راسخًا يعكس عدة أبعاد مهمة، أبرزها حماية الأمن القومي المصري، ودعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وقال "أبو العطا"، في بيان، إن هذا الرفض ليس مجرد موقف سياسي عابر، بل هو نتاج فهم عميق للتهديدات المحتملة التي قد تنجم عن مثل هذه الخطوة، موضحًا أن أي خطوة إسرائيلية لاحتلال غزة بالكامل، لا سيما في ظل محاولات التهجير القسري لسكان القطاع نحو سيناء، تُعتبر تهديدًا وجوديًا للأمن القومي المصري؛ فمثل هذا السيناريو من شأنه أن يخلق أزمة إنسانية كارثية على الحدود المصرية، ويفرض ضغطًا هائلاً على البنية التحتية والموارد في شمال سيناء.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن احتلال غزة بالكامل يُنهي القضية الفلسطينية بتصفية حلم الدولة المستقلة، وهو ما ترفضه مصر رفضًا باتًا، فضلًا عن أنه يُزعزع استقرار المنطقة بأسرها، ويفتح الباب أمام صراعات أوسع نطاقًا، مما يجعل مصر في قلب دائرة عدم الاستقرار، موضحًا أنه لطالما كانت مصر هي الداعم الأساسي للقضية الفلسطينية، وهو التزام تاريخي لا يمكن التنازل عنه، ويُمثل الرفض المصري لاحتلال غزة تأكيدًا على الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والحفاظ على حقوق الفلسطينيين ورفض أي مخططات تهدف إلى تهجيرهم من أرضهم، علاوة على التأكيد على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأي محاولة لاقتطاعها أو ضمها هي انتهاك للقانون الدولي.

وأكد أن الموقف المصري يُظهر قوة وثباتًا في مواجهة التحديات الإقليمية، ورفض احتلال غزة ليس مجرد تصريح سياسي، بل هو خط أحمر تدافع عنه الدولة المصرية بكل حزم، إدراكًا منها لخطورة التداعيات الأمنية والإنسانية والسياسية التي قد تنتج عن هذه الخطوة، وتأكيدًا على دورها المحوري في حماية حقوق الشعب الفلسطيني وأمن المنطقة.

المستشار حسين أبو العطا حسين أبو العطا حزب المصريين الأحزاب المصرية الاحتلال الإسرائيلي

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

بنافذة خلفية .. شاهد سيارة ريفيان R2 الجديدة بالصور

شاهد سيارة نيسان ألتيما توين بمظهرها الجديد لعام 2026

برفقة زوجها.. مي كساب تستعرض رشاقتها على الشاطئ

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

