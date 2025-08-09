بتروجت يعلن عن قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي

أعلن سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت ، عن قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الأولى للدوري الممتاز، والمقرر إقامتها اليوم في التاسعة مساء.

ويأتي كلا من: عمر صلاح وعبد الكافي رجب ومحمد خليفة في حراسة المرمى

ويتواجد في خط الدفاع كلا من: هادي رياض وأحمد بحبح وأحمد غنيم وبركات حجاج ومحمود شديد وأحمد ياسين وتوفيق محمد

وفي خط الوسط كلا من: محمود مرسي وأدهم حامد وبدر موسى ومؤمن عاطف وعمر رضا وإسلام عبد الله ومصطفى البدري وعبدالله ديباتيه وأمادو با ومصطفى جابر ومحمد علي

وفي خط الهجوم يتواجد كلا من: رشيد أحمد وسمير محمد ومحمد دودو.