شهادة معاون مباحث قسم المعصرة في تجارة وتعاطي عامل للحشيش

ينشر موقع صدى البلد شهادة معاون مباحث قسم شرطة المعصرة الواردة بتحقيقات النيابة العامة مع عامل تعاطى الحشيش وحاز نصلا معدنيا دون مسوغ قانوني بالمعصرة.

وأوضحت شهادة النقيب شرطة كريم محمد عبد العاطى، 31 سنة معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه على إثر معلومات، مفادها اتجار المتهم بالمواد المخدرة؛ انتقل إلى حيث تواجده، فشاهده يدخن سيجارة ملفوفة، وبالاقتراب منه؛ اشتم رائحة الحشيش، وأبصره يقوم بتقطيع الحشيش المخدر حال إحرازه سلاحًا أبيض "نصل معدني"، فتم ضبطه والمضبوطات بحوزته.

وبتفتيشهعثر بحوزته على "15 قطعة من الحشيش - مبلغ 715 جنيهًا - هاتفان محمولان» وعُزي قصد المتهم من إحراز المواد المخدرة إلى «الاتجار والتعاطي».

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3268 لسنة 2025 جنح المعصرة، المقيدة برقم 958 لسنة 2025 كلي حلوان، وبإشراف المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قيام المتهم سيد.ع.م، 31 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة المعصرة، بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأكدت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض "نصل معدني" دون مسوغ قانوني أو من الضرورة المهنية أو الحرفية.