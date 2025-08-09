قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

من عمرو دياب الى أحمد عبد العزيز.. نجوم تعدوا على معجبيهم فى مواقف محرجة

أحمد عبد العزيز
أحمد عبد العزيز
أحمد إبراهيم

أثار الفنان أحمد عبد العزيز حالة من الجدل الواسع بعد عدم مصافحته الى معجب فى أحد المناسبات الفنية مما أعاد للاذهان واقعة الفنان عمرو دياب الذى قام بصفع شاب على وجه فى إحدى الحفلات والتى وصلت الى ساحات القضاء، ونرصد فى التقرير التالى بعض النماذج من النجوم الذين تعدوا على معجبيهم. 

أحمد عبد العزيز

الفنان احمد عبد العزيز كان قد أثار موجة جدل على مواقع التواصل، عقب تداول مقطع فيديو يظهر رفضه مصافحة شاب حاول السلام عليه خلال مناسبة عامة.

وانتشر المقطع بشكل واسع، وأظهر عبدالعزيز وهو يتجاهل يد الشاب دون تفسير، ما دفع كثيرين لانتقاد تصرفه واعتباره متعجرفًا، خاصة وأن الشاب بدا محترمًا ولم يصدر عنه أي تجاوز.

ودافع البعض عن الفنان، مشيرين إلى احتمال وجود أسباب صحية أو ظرف خاص، داعين لعدم التسرع في الحكم عليه دون معرفة خلفيات الموقف.

بينما علق الفنان أحمد عبد العزيز   على موقف شاب حاول مصافحته ولكنه لم يتمكن، قائلا: "لو كان الشاب زعل أو أخد على خاطره فأنا أعتبره ابني، وأنا مستعد أطيب خاطره أقوله حقك عليا، ولم ألاحظ أنه كان يحاول يسلم عليّ".

وأوضح أنه يرى في الشباب المصري قوة استراتيجية حقيقية، وقال: "لو كانت مصر فيها قوة خشنة متمثلة في جيشها القوي، وقوة نعمة متمثلة في فنانين ورياضيين ومواهب مختلفة، فهي أيضًا تملك قوة استراتيجية متمثلة في شبابها، وهم من سيدافعون عن الوطن ويحافظون عليه في المستقبل".

كما رد الفنان أحمد عبد العزيز على الفيديو المتداول له خلال الساعات الماضية قائلا فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” أنه لا يقصد تجاهل الشاب مطلقا وانه فقط كان يسير اتجاه باب الدخول .

وأضاف أحمد عبد العزيز ، أن  الفيديو هو مجرد إثارة للجدل متعمدة ضده لأن ابعد بكثير ان يحدث منه هذا الأمر .

وأكد أحمد عبد العزيز انه شخص بسيط ويحب الأحتكاك بجمهوره دائما ويجالس أصدقائه فى المقاهي العامة ولا يتذمر من حب جمهوره.

وعن علاقته بالسوشيال ميديا ، قال احمد عبد العزيز انه بعيد كل البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي ولا يحب ان يتابعها لأن اضرارها اكثر من منافعها.

أحمد عبد العزيز مع شاب من ذوي الهمم 

لم تكن الواقعة الأولى للفنان أحمد عبد العزيز يقوم باحراج معجب فيها حيث تكرر الموقف مرة أخرى فى مع أحد معجبيه من ذوي الهمم، وتعرض بسببه لانتقادات وهجوم عنيف، في عزاء الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر.

وظهر أحمد عبد العزيز ينفعل على الشاب بعدما وضع يده على كتفه ليلتقط صورة معه، وبعدها استقبل الفنان الشاب في منزله للاعتذار منه، وأكد أنه يتقبل أن يضع أي شخص يده على كتفيه بحكم أنه فنان شهير وله معجبين، ولكن موقف العزاء كان له طبيعة خاصة نظرًا للزحام الشديد وقيام بعض الأشخاص باعتراض طريقه وحاول أحدهم إيقافه بيده في ذات الوقت الذي وضع يده حسن على كتف الفنان القدير.

عمرو دياب 

أما في حفل زفاف ابنة حميد الشاعري في 2023، عندما وصل عمرو دياب اقترب شاب منه لالتقاط صورة معه ليقوم الفنان بدفعه وإبعاده عنه، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم له في بداياته يشهد اقتحام العديد من الجمهور للمسرح لاحتضانه والتقاط الصور معه وعلى غير المتوقع لم ينفعل الهضبة.

أحمد سعد

ومن أبرز المواقف المحرجة للفنانين، ما حدث للفنان أحمد سعد في حفله بتونس، حيث وقعت خناقة بينه وبين منظمة الحفل لرفضه إجراء أي مقابلات إعلامية بعد الحفل، وهاجمها قائلاً: «اسكتي عشان إنتي ملكيش علاقة أصلا ولا بتعرفي تعملي حفلات ولا بتعرفي تديري حفلات ولا ليكي علاقة بالحفلات من أصله».

وردت منظمة حفل أحمد سعد بتونس عليه، قائلة: «يعني تاخد 80 ألف دولار وتخرج ومتحترمش الشعب التونسي، أومال جاي ليه؟.. الصحافة التونسية رائدة في كل مكان.. امرأة تونسية عاملة مهرجان، وتقول لها اسكتي انتي.. لا يا بابا بقولك مش هتسكت لك.. دي امرأة تونسية حرة».

تامر حسني 

أما الفنان تامر حسني فتعرض أكثر من مرة لاقتحام المعجبين على المسرح، ففي إحدى حفلاته بالكويت اقتحمت معجبة  المسرح وركضت نحوه فلم يجد أمامه سوى الركض هو الآخر في اتجاه الكواليس لينقذه الأمن بتدخلهم.

محمود العسيلي

وظهر الفنان محمود العسيلي في إحدى الحفلات، يدفع شابًا بعد أن صعد على المسرح محاولا التقاط صورة معه، وقال له: «أنت جاي تضربني؟».

وفي حفل آخر يظهر يخاطب واحدًا من معجبيه، طلب التقاط صورة شخصية معه قائلًا: «حضرتك معاك واسطة أو حاجة أو جامد جدًا مثلا».

أحمد عبد العزيز عمرو دياب أحمد سعد تامر حسني

