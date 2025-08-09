بالصور .. عاصي الحلاني الأكثر جماهيرية فى "سكاي"العلمين الجديدة

حقق حفل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الذي أقيم مساء أمس الجمعه لقب الأكثر جماهيرية ب "سكاي" العلمين الجديدة حيث تواجد عدد ضخم من الشباب والأسر مختلف الجنسيات العربية وأبناء الجالية اللبنانية فى القاهرة والاسكندرية .

حضر الحلاني بصحبة مدير أعماله شريف ضياء الدين والمنتج تامر عبد المنعم وكان في استقبالهم منظمي الحفل ميمي المنشاوي وسامح سعيد وفايز اباظة وتواجد ضمن الحضور الفنانة بشرى والمنتج احمد أيوب المطرب مصطفى محفوظ والاعلامي إيهاب جلال وأسرته والصحفي محمد رمضان وتامر عبد العزيز وماجد الهلالي.. غيرهم .

أشعل عاصي الحلاني الحفل بأغانيه الطربية المميزة مع الدبكة اللبنانية منها"باب عم يبكي"، "مالي صبر"، "بحبك وبغار"، "يا ميمة" ..وبالاضافة الى أحدث أعماله الغنائية "كسر عضم" التي تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي وهي من كلمات الشاعر نعمان الترس، ولحن الفنان خليل أبوعبيد، وتوزيع والماسترينغ لـ ريمي مراد.