الجيش الليبي يكشف حقيقة مزاعم منح الجنسية لمليون فلسطيني
عايز تعمل تمارين؟.. اعرف معدل ممارسة الرياضة المُفيد للصحة
هل من حق البنت منع والدها من الزواج بأخرى بعد وفاة أمها؟.. دينا أبو الخير تجيب
رسميا. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
سوزوكي سويفت 2022.. سيارة اقتصادية أوتوماتيك بهذا السعر
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد
للمستفيدين بالقانون الجديد .. ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط
الخارجية السورية تعلق على مؤتمر المكونات.. ورفض لتكرار تجربة حزب الله
تجنيد احتياطي جديد وتحركات مُكثفة.. الجيش الإسرائيلي يستعد لمعركة غزة
هشام حنفي: الأهلي استسهل مواجهة مودرن سبورت.. وريبيرو أخطأ في التشكيل
بدء تحرّك قافلة المساعدات الإنسانية الـ 11 من مصر إلى غزة
لماذا أوصى النبي بالجلوس بعد الفجر حتى الشروق .. لجلب 7 أرزاق
حوادث

عندما يطير الدخان.. الحبس سنة و6 أشهر لمتعاطى حشيش في المعصرة

إسلام دياب

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، عامل بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه لتعاطيه مخدر الحشيش بالمعصرة وبالحبس 6 أشهر وغرامة ألف جنيه لإحارزه سلاح أبيض وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المخدر والسلاح المضبوطين. 

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر حسام كمال. 

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 3268 لسنة 2025 جنح المعصرة، المقيدة برقم 958 لسنة 2025 كلي حلوان وبإشراف المستشار عمر شاهين، المحامى العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قيام المتهم «سید .ع .م»، 31 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة المعصرة بإحراز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأكدت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح ابيض «نصل معدنى» دون مسوغ قانوني او من الضرورة المهنية او الحرفية.

وأوضحت شهادة النقيب شرطة كريم محمد عبد العاطى، 31 سنة معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه على إثر معلومات مفادها اتجار المتهم بالمواد المخدرة فانتقل الي حيث تواجده فابصره يدخن سيجارة ملفوفة وبالاقتراب اشتم رائحة الحشيش وأبصره يقوم بتقطيع الحشيش المخدر حال احرازه سلاح ابيض نصل معدنى فضبطه واياهما وبتفتيشه عثر على 15 قطعة للحشيش ومبلغ 715 جنيه وهاتفان وعزى قصد المتهم من احرازه المواد المخدرة الاتجار والتعاطى.

وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الـ 15 قطعة لمادة سمراء ثبت انها للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا 18.32 جم كما ثبت ايضاً ان السيجارة ملفوفة يدوياً بداخلها مادة سمراء للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 1.30 جم وثبت ايضاً ان السلاح الأبيض نصل معدني يعلوه اثار المادة الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي ان عينة المتهم تحوي على أحد نواتج  الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

