التحالف الوطني: مستعدون لتقديم الدعم دائما لقطاع غزة

أكد المهندس أحمد موسى، عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن التحالف دائما فى حالة استعداد وتواجد لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، سواء تواجدت هذه المساعدات فى مخازن بمحافظة شمال سيناء أو مخازن القاهرة.

وأضاف أحمد موسى، خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أنه بعد مرور يومين على أحداث السابع من أكتوبر كنا جاهزين للمشاركة والاستعداد الدائم على إدخال المساعدات الإنسانية فى حالة فتح المعبر من الجانب الفلسطينى.

وأوضح أحمد موسى، أن التحالف الوطنى فى خلال هذه الفترة من الحرب على غزة أدخل أكثر من 63 ألف طن مساعدات إنسانية، لافتا إلى أن المساعدات التى يتم تقديمها من كل بيت وكل محافظات مصر والمتطوعين بجميع الجمهورية.