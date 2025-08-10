تنشيط السياحة تشارك في ملتقي ورش عمل B2B بـ الرياض

تشارك هيئة تنشيط السياحة فى النسخة الثانية من ملتقي ورش عمل – المتخصص في الأعمال B2B ، بمدينة الرياض بالسعودية فى الفترة من 6إلى 7 أكتوبر 2025 .

أوضحت هيئة التنشيط في مستند ، حصل عليه "صدى البلد" ، أن يحضر الملتقي رؤساء تنفيذيون لكبرى الشركات العالمية وكبار الشخصيات والمسئولين بشركات الطيران وشركات إدارة الوجهات السياحية ومستشارين وخبراء من القطاع والدبلوماسيين .

تنشيط السياحة



أفادت الهيئة ، أنه يشارك أيضا في الملتقي الممثلون التجاريون الأجانب ووكالات السفر والسياحة والعاملين فى قطاع السياحة ويشارك بالحدث الجهات الحكومية وهيئات التطوير والشركات السياحية وأكاديميات التدريب ذات الصلة والجمعيات السياحية والسياحة العلاجية.

نوهت أنه سيتم إعداد منصة تطبيقات إحترافية وإعدادها لجدولة الإجتماعات من قبل موعد إنعقاد ورشة العمل لتسهيل الإجتماعات المقرر إنعقادها مع المشاركين فى الحدث.

أشارت إلى أن تبلغ قيمة الاشتراك بورشة العمل بقيمة 800 يورو ، يسدد المبلغ بإحدى وسائل الدفع غير النقدية أو بشيك باسم الغرف السياحية.

