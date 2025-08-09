تعرف على مجموعات الدور الرئيسي بمونديال اليد ومواعيد المباريات

اختتمت منافسات دور المجموعات الأول من بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما، والتي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتستمر حتى 17 أغسطس الجاري.

وحسم 16 منتخبا تواجدهم في الدور الرئيسي الذي يتم تقسيم المنتخبات فيه على 4 مجموعات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

ويلعب كل منتخب في الدور الرئيسي مباراتين أمام المنتخبين من المجموعة الأخرى، كما يصعد كل منتخب بنقاطه من المباراة التي جمعته مع الفريق الذي تأهل معه.

المجموعة الأولى: السويد - النمسا - المجر - سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا - صربيا - أيسلندا - السعودية.

المجموعة الثالثة: ألمانيا - سلوفينيا - النرويج - فرنسا.

المجموعة الرابعة: مصر - اليابان - الدنمارك - التشيك.

وتشهد المجموعة الأولى من الدور الرئيسي تأهل كل من السويد والمجر برصيد نقطتين بينما النمسا وسويسرا بلا رصيد من النقاط.

بينما في المجموعة الثانية تأهل إسبانيا وأيسلندا برصيد نقطتين وصربيا والسعودية بلا رصيد من النقاط.

أما في المجموعة الثالثة فتأهل منتخبا ألمانيا والنرويج بنقطتين أما سلوفينيا وإسبانيا فبلا رصيد من النقاط.

وأخيرا في المجموعة الرابعة يتواجد منتخبا مصر والدنمارك برصيد نقطتين أما اليابان والتشيك بلا رصيد من النقاط.

وتقام مباريات الدور الرئيسي يومي الإثنين والثلاثاء 11 و12 أغسطس الجاري.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات ربع النهائي.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.