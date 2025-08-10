قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الأوقاف: مساعي الاحتلال المفضوحة نحو القتل والتجهير غير خافية على أحد
محتوى خادش للحياء.. صور مونلي صديق سوزي تضعه في مأزق بالتحقيقات
خالد بيومي ينتقد ريبيرو بعد تعادل الأهلي مع مودرن سبورت
أسعار الذهب اليوم الأحد 10- 8-2025 في مصر
مفاجأة كبيرة.. لقاء محمد رمضان مع زوجة نجل الرئيس الأمريكي | القصة الكاملة
البلوجر لوشا هدد أمن وسلم واستقرار ووحدة المجتمع .. تفاصيل
بسبب بوست به إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. أستاذ طب المنصورة يواجه هذه العقوبة
العثور على جثة تاجر مواشي بعد سرقة أمواله في محجر بصحراء الأقصر
سوزي الأردنية سحبته معاها الحبس.. البلوجر مونلي ينتظر مصيرا أسود
أذكار الصباح كاملة.. لا تتكاسل عنها واغتنم فضلها
بداية مفاجئة للأهلي في الدوري المصري.. وتعليق مثير من ريبيرو
إبراهيم المنيسي يهاجم جماهير الزمالك ويطالب بعقوبات رادعة بعد الإساءة لزيزو
أخبار البلد

الذكرى السابعة لنياحة الأنبا أرسانيوس وسيامة كاهنين جديدين بأبوقرقاص

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا فيلوباتير، أسقف أبوقرقاص وتوابعها، بكنيسة السيدة العذراء بالفكرية (المطرانية)، حيث أقام نيافته الذكرى السنوية السابعة لنياحة الأنبا أرسانيوس، مطران المنيا وأبوقرقاص.

وعقب صلاة الصلح، صلي نيافته طقس سيامة اثنين من الشمامسة الإكليريكيين كآباء كهنة جدد بالإيبارشية، وهما:
1. الشماس الإكليريكي نبيل محروس رزق باسم القس مويسيس محروس رزق.
2. الشماس الإكليريكي مايكل إبراهيم حكيم باسم القس يواقيم إبراهيم حكيم.

التعيين والإرسالية

وشارك نيافته الصلاة آباء كهنة الكنيسة، ومجموعة من مجمع كهنة الإيبارشية، وعدد من آباء كهنة من إيبارشيات مجاورة، وألقى نيافته كلمة روحية بعنوان “التعيين والإرسالية”.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد