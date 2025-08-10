الذكرى السابعة لنياحة الأنبا أرسانيوس وسيامة كاهنين جديدين بأبوقرقاص

صلى نيافة الأنبا فيلوباتير، أسقف أبوقرقاص وتوابعها، بكنيسة السيدة العذراء بالفكرية (المطرانية)، حيث أقام نيافته الذكرى السنوية السابعة لنياحة الأنبا أرسانيوس، مطران المنيا وأبوقرقاص.

وعقب صلاة الصلح، صلي نيافته طقس سيامة اثنين من الشمامسة الإكليريكيين كآباء كهنة جدد بالإيبارشية، وهما:

1. الشماس الإكليريكي نبيل محروس رزق باسم القس مويسيس محروس رزق.

2. الشماس الإكليريكي مايكل إبراهيم حكيم باسم القس يواقيم إبراهيم حكيم.

التعيين والإرسالية

وشارك نيافته الصلاة آباء كهنة الكنيسة، ومجموعة من مجمع كهنة الإيبارشية، وعدد من آباء كهنة من إيبارشيات مجاورة، وألقى نيافته كلمة روحية بعنوان “التعيين والإرسالية”.