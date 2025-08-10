فرج عامر: سموحة فرّط في الفوز على طلائع الجيش.. والهاني سليمان يتحمّل مسئولية الهدف

أعرب فرج عامر رئيس نادي سموحة عن حزنه بسبب التعادل مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.



وقال فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع محمد فاروق: " فريق سموحة كان الأفضل طوال المباراة أمام طلائع الجيش وأهدر أكثر من فرصة هدف مُحقق وكنّا نستحق الفوز والخروج بالثلاث نقاط في ضربة البداية ببطولة الدوري".

وأضاف: "فريق طلائع الجيش لم يشكل أي خطورة على مرمى سموحة طوال المباراة وسجّل الهدف من الفرصة الوحيدة على مرمى الهاني سليمان الذي يتحمل مسئولية الهدف ".