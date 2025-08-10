إبراهيم المنيسي يهاجم جماهير الزمالك ويطالب بعقوبات رادعة بعد الإساءة لزيزو

هاجم إبراهيم المنيسي، رئيس تحرير مجلة الأهلي، جماهير نادي الزمالك، على خلفية الهتافات المسيئة التي وُجهت إلى أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأحمر، خلال مواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا.

وقال المنيسي، عبر قناته على منصة «يوتيوب»، إن جماهير الأهلي استقبلت زيزو بشكل رائع ودعمته، مؤكداً أنه يستحق هذا الاحترام، متسائلًا عن موقف لجنة المسابقات ورابطة الأندية من التجاوزات التي طالت اللاعب وأسرته..

وأضاف: «تتردد تسريبات بأن العقوبة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، لكن اللائحة تمنح الرابطة الحق في اتخاذ العقوبة التي تراها مناسبة، فهل تعتبرون الخوض في عرض اللاعب وأسرته أمرًا عاديًا؟».

وأوضح المنيسي أن قادة الهتافات المسيئة، أو ما يُعرف بـ"الكابوهات"، معروفون بالاسم، مؤكداً أن العقوبات المالية لن تردعهم، مطالبًا بمنعهم من دخول الملاعب لإعادة الانضباط، مضيفًا: «أراهنكم أن طه عزت لن يتخذ هذا القرار».