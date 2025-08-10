قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الانتهاء من تنفيذ مشروع ربط التغذية الكهربائية للحى الرابع على محطة 3 بمدينة بدر

..
..
آية الجارحي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال مشروع ربط التغذية الكهربائية للحى الرابع على "محطة نقل الكهرباء بدر 3" بمدينة بدر، والتى توجد فى مدخل المدينة من على طريق "القاهرة – الإسماعيلية" الصحراوى وذلك لتخفيف الأحمال عن"محطة نقل الكهرباء بدر 1.

وأشار وزير الإسكان إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة لتوفير البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار وتلبية التوسعات العمرانية والتنموية الجديدة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس السيد إبراهيم أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن مشروع ربط الحى الرابع على محطة نقل الكهرباء بدر 3  تم بعد الاختبارات على خطوط ومسارات كابلات "الجهد المتوسط" الجديدة للحي الرابع، منوهاً عن أن عملية الربط الجديدة ستسهم فى استقرار الأحمال بالحى الرابع وعدم تذبذب التيار الكهربائى وعدم انقطاع التيار بشكل متكرر كما كان يحدث سابقاً نظراً للتوسعات العمرانية، لافتاً إلى أنه تم ربط الخطوط الكهربائية للمشروع على 2 مغذى خروج.

 وأفاد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأن جميع أعمال الربط الكهربائى تمت بعد الانتهاء من التشغيل التجريبى، مشيراً إلى أن تنفيذ تلك المحطة يهدف لتوفير القدرة الكهربائية لجميع العقارات وقطع الأراضى والوحدات السكنية والمنشآت التجارية والإدارية والمصانع نتيجة التوسع العمرانى والإنشاءات الكثيرة التى تمت فى الفترة الأخيرة فى المدينة وتحتاج إلى توفير الكهرباء بجانب زيادة نسبة الإشغال داخل جميع أحياء مدينة بدر.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ المشروع تحت إشراف وبمشاركة كل من المهندس عبدالناصر محمد، نائب رئيس الجهاز للكهرباء والمشروعات، والمهندس هشام بدر الدين، المشرف العام على إدارة الكهرباء، والمهندسة هديل عادل، مدير إدارة الكهرباء بالجهاز، ومتابعة المهندس محمد على، مدير إدارة الصيانة فى كهرباء الجهاز، والمهندس عبدالقادر إبراهيم من إدارة الكهرباء بالجهاز.

الإسكان المجتمعات العمرانية محطة نقل الكهرباء بدر 3 حطة نقل الكهرباء بدر 1

