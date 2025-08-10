رسامة خمسة رهبان جدد لديري "العذراء" و"الملاك" بجبل إخميم

احتفل دير السيدة العذراء، ودير ورئيس الملائكة ميخائيل بجبل إخميم، برهبنة خمسة من طالبي الرهبنة، وذلك بيد نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير.

والرهبان الجدد منهم راهبان لدير السيدة العذراء، وهما:

• الراهب إبراهيم الأخميمي

• الراهب إسحق الأخميمي

وثلاثة لدير رئيس الملائكة ميخائيل، وهم:

- الراهب جرجس الملاك مخائيل

• الراهب مينا الملاك مخائيل

• الراهب يوسف الملاك مخائيل.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا بموا، أسقف السويس، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء ، وعقب صلاة الصلح صلي نيافته صلوات طقس رسامة ٢٧ شماسًا من أبناء الكنيسة في رتبة الإبصالتس(مرتل)، من أجل الخدمة بالكنيسة ذاتها، وذلك ضمن احتفالات نهضة السيدة العذراء، وسط حضور عدد كبير من أبناء الكنيسة.