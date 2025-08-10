أحمد شوبير ينعى والد الراحل العامري فاروق

نعي الإعلامي أحمد شوبير ببالغ الحزن والأسى، فاروق العامري والد المرحوم العامري فاروق ، نائب رئيس النادي الأهلي السابق، الذي وافته المنية اليوم.

أعلن خالد العامري، وفاة فاروق العامري والد الراحل العامري فاروق نائب رئيس الأهلي السابق، الأحد بعد صراع مع المرض.

وكتب خالد العامري، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "مصاب آل العامري، بنفوس راضية وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة محتسبين صابرين تنعي عائلة العامري".

