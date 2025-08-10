قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح يهدر.. كريستال بالاس يتوّج بدرع المجتمع بعد الفوز على ليفربول
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين كهرباء الإسماعيلية والجونة
رئيس الأعلى للإعلام يوجه بعقد ورشة لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي
رئيس الوزراء يتابع توفير المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
أمين الفتوى: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث
سعر الدولار مساء اليوم 10-8-2025
8 أحياء.. الحكومة تحصر الأراضي غير المستغلة على الكورنيش للبدء في استثمارها
وفقا للقانون .. كل ماتريد معرفته عن ضوابط الرعاية النفسية والاجتماعية للمسنين
رئيس غرفة مطروح: مصر تسير بخطى ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر
رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي
الإيجار القديم 2025 .. ماذا بعد انتهاء مهلة الـ 7 سنوات
مصر منارة العلم.. الشيخ مهاجري زيان يشارك في مؤتمر دار الإفتاء الدولي ممثلا عن سويسرا
توك شو

رئيس «الوطنية للصحافة»: زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بمقدار 600 جنيه

المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
محمود محسن

تحدث المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حول دور الإعلام في مواجهة الحملات المغرضة التي تستهدف مصر، خاصة في ظل موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، قائلاً إن الاجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد ضرورة الالتزام بمبدأ الرأي والرأي الآخر، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام سيعقدون اجتماعات اعتبارًا من الغد لوضع خطة إعلامية تعكس هذه التوجيهات.

وأشار  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ميرفت المليجي،  ببرنامج «إكسترا اليوم» على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الرئيس تطرق أيضًا إلى تحسين الأوضاع المالية للعاملين في الإعلام، حيث وجّه بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بمقدار 600 جنيه، ليرتفع من 3900 إلى 4500 جنيه، مع حل مشكلة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في ماسبيرو.

وبالنسبة للمؤسسات الصحفية القومية، أوضح الشوربجي أن الزيادات منذ بداية 2025 حتى الآن بلغت نحو 2100 جنيه، بواقع 600 جنيه في يناير، و1000 جنيه في يوليو، و600 جنيه إضافية اليوم.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن الرئيس لم يوجه أي انتقادات سلبية، بل أعرب عن تقديره للمجهود الكبير المبذول، مع التأكيد على ضرورة السعي نحو الأفضل دائمًا، حفاظًا على ريادة مصر الإعلامية.

