فيلم SUPERMAN يحقق أكثر من 570 مليون دولار عالميًا

حقق فيلم SUPERMAN من إخراج وكتابة جيمس جن إنجازًا كبيرًا في شباك التذاكر العالمي، حيث بلغت إيراداته أكثر من 570 مليون دولار.

وبلغت إيرادات فيلم SUPERMAN نحو 326 مليون دولار من السوق المحلي (الولايات المتحدة وكندا) و244 مليون دولار من الأسواق الدولية.

فيلم SUPERMAN انطلق بقوة في أسبوع عرضه الأول، محققًا نحو 217 مليون دولار عالميًا، وهو ما جعله أفضل افتتاحية لفيلم من عالم DC منذ فيلم “ووندر وومان” عام 2017، وأفضل افتتاحية لفيلم بطل خارق منذ “ديدبول وولفرين” عام 2024.

ورغم النجاح الكبير، أشار جيمس جن إلى أن الإيرادات الدولية كانت أقل من المتوقع، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه بـ”حساسية مناهضة لأمريكا” في بعض الأسواق، إضافة إلى أن شعبية سوبرمان خارج الولايات المتحدة أقل مقارنة بباتمان.

الفيلم لاقى تفاعلًا ثقافيًا وإعلاميًا واسعًا، خاصة مع الرسائل الإنسانية والسياسية التي يتضمنها حول هوية سوبرمان كمهاجر، وهو ما أثار جدلًا بين بعض الجماهير، لكن غن أكد تمسكه برؤيته الفنية.

يتناول الفيلم قصة كلارك كينت الشاب وهو يتنقل بين هويته كصحفي في “ديلي بلانيت” ودوره كحامٍ للبشرية، في عالمٍ يحاول أن يجد فيه مكانًا له بين الناس.

يضم الفيلم مجموعة من النجوم، ويؤدي دور كلارك كينت / سوبرمان النجم الصاعد ديفيد كورينسويت، وتشاركه البطولة رايتشل بروسناهان في دور الصحفية الجريئة لويس لاين، و نيثان فيليون في دور وإيدي جاثيجي، وإيزابيلا ميرسيد.