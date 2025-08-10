فيلم الرعب Weapons يتصدر شباك التذاكر بـ 42.5 مليون دولار

شهدت عطلة نهاية الأسبوع، منافسة قوية في شباك التذاكر الأمريكي، حيث تصدّر فيلم الأكشن والإثارة “Weapons” القائمة، محققًا إيرادات بلغت 42.5 مليون دولار في أول عرض له داخل الولايات المتحدة وكندا، متجاوزًا التوقعات الأولية.

الفيلم جمع 18.2 مليون دولار في يوم الافتتاح، منها 5.7 مليون دولار من العروض المسبقة، مما عزز من حضوره القوي منذ اللحظات الأولى لطرحه.

وتدور أحداث Weapons حول لغز اختفاء 17 طفلًا من صف دراسي واحد في توقيت متزامن، تاركين خلفهم طفلًا وحيدًا ينجو من الحادثة، لتبدأ سلسلة من الأحداث المظلمة التي تكشف تورط قوى خارقة شريرة في الظاهرة.

ويجمع العمل بين أجواء الغموض والسخرية السوداء والرعب النفسي، ويقدم معالجة غير مألوفة لأدوار الأطفال في أفلام الرعب، إذ يتحولون من ضحايا إلى أطراف فاعلة في الصراع، مما جعله يحظى بإشادة نقدية واسعة منذ طرحه في 8 أغسطس.

فيلم الكوميديا العائلية “Freakier Friday”

وفي المقابل، افتتح فيلم الكوميديا العائلية “Freakier Friday” عروضه محققًا 29 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليؤكد بدوره على جاذبيته الكبيرة لدى الجمهور وجاء في المركز الثاني في البوكس أوفيس.

العمل سجل 12.7 مليون دولار في يومه الأول، ما يشير إلى استجابة إيجابية من المشاهدين ونقد مشجع من بعض النقاد.

ويشار إلى أن فيلم الكوميديا العائلي “Freakier Friday”، هو تكملة للعمل الكلاسيكي “Freaky Friday” (2003).