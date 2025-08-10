أستاذ دراسات إسرائيلية: دانييلا فايس مجرمة حرب دموية تدعو لقتل الأطفال

أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الدراسات الإسرائيلية أن دانييلا فايس هي من مجرمى الحرب النسخة النسائية مائير كاهانا الذى دعى للاستيطان هي من مواليد فلسطين وحاليا لا تسمح للفلسطينيين بالعيش في نابلس هي من أوائل من شاركوا في جوش أومينيم وهى مجموعة متطرفة من مجرمى الحرب الذين سعوا للاستيطان في الضفة الغربية من خلال العنف حرق منازل وتفجير السيارات وقتل رؤساء البلديات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة: هي ترى ان قتل الأطفال الفلسطينيين مباح وتدعو لهذا وتدعو الى ارض إسرائيل الكاملة التي لا يعرف أحد حدودها ودعت مع جماعات من المستوطنين الى ضم كل ما وصلت اليه أيدى جيش الاحتلال.



وأضاف: هي تمثل أقلية وتدعو إلى العنف، وهى تستغل الدين وتنتمى للصهيونية الدينية وتصدم باليهود الحريديم والمقاومة اصطادت أحد افراد عائلتها وتقول اننى واخوتى مستعدين للاستيطان في غزة وهى دموية ومنفصلة عن الواقع وترى أن الضغط على الزناد تجاه الأطفال الفلسطينيين مشروع وأفكارها باتت مفضوحة أمام العالم وهناك نسخة أخرى منها هي مديرة الاستيطان والتي تدعو الى الاستيطان في كل شبر تصل اليه يد جيش الاحتلال